Ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία εκτυλίχθηκε στην Αγία Πετρούπολη, με απόπειρα απαγωγής σε παίκτη της Ζενίτ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος μέσος περπατούσε στον δρόμο, όταν οι τέσσερις άνδρες του επιτέθηκαν και προσπάθησαν να τον βάλουν με το ζόρι σε ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο ο Αλεξάντερ Γκρακούν, ο οποίος είναι παίκτης χόκεϊ και έσπευσε να τον βοηθήσει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο με τον επιθετικό της Ζενίτ

As Russia continues to devolve into the 4th century, kidnapping for ransom is again increasing in popularity. Here in St Petersburg, a group kidnaps the son of state Duma deputy Vyacheslav Makarov, after which he was confined and beaten until cash was transferred. Similar… pic.twitter.com/ij5zuEpNDG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 27, 2025

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε τους τέσσερις εγκληματίες που επιχείρησαν να απαγάγουν τον Μοστοβόι, ενώ το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η απαγωγή σχεδιάστηκε από μια δευτεροετή φοιτήτρια σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο, η οποία επικοινώνησε με τους απαγωγείς μέσω μηνυμάτων στο Telegram.