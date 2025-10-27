Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 27.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου σήμερα και διαχειρίσου τα θέματα που ήδη υπάρχουν εκεί. Για να παραμείνεις ασφαλής, πρέπει να παραμείνεις μακριά από καταστάσεις και άτομα που μπορούν να σε εκθέσουν – ακόμα και κατά λάθος, έτσι; Ωστόσο απόφυγε να γίνειςαμυντικός, γιατί η ατμόσφαιρα είναι ήδη έντονη, οπότε εύκολα πυροδοτείται.
DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς διερευνητικά, επιφυλακτικά ή απόμακρα απέναντι στα άτομα που κάνουν το ένστικτό σου να βαράει καμπανάκι κινδύνου. Μην κλειστείς στον εαυτό σου εξαιτίας των σκηνικών που θα σε απογοητεύσουν είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Μην αρνηθείς να κλείσεις κάποια συμφωνία, γιατί θα έχει θετικό αποτέλεσμα.
Ταύρος
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, ώστε να αλλάξεις τα πράγματα. Κάνε συζητήσεις που μπορούν να προχωρήσουν κάποια διαπραγμάτευση ή συμφωνία που θες να κλείσεις. Επίσης ίσως είναι καλή στιγμή να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο όσον αφορά τις σπουδές ή τη μετεκπαίδευσή σου. Πάρε θάρρος από τους δικούς σου ανθρώπους.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις εξαιτίας των νεύρων που υπάρχουν είτε στα επαγγελματικά είτε στα ερωτικά. Ωστόσο μην ξεφύγεις και μην απαντήσεις έντονα λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει εξαιτίας όσων ακούς και δεν σου αρέσουν. Ειδικά στη δουλειά μην απογοητευτείς από τις συμπεριφορές που θα δεις, γιατί έχεις βάλει το χεράκι σου!
Δίδυμοι
DO’S: Σταμάτα να απογοητεύεσαι από το γεγονός ότι βλέπεις να υπάρχουν διακρίσεις γύρω σου. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να το λαμβάνεις εσύ έτσι. Αν τώρα όντως ισχύει, απλά χώνεψέ το – that’s life! Φρόντισε να παραμείνεις ψύχραιμος σήμερα. Παράλληλα οργάνωσε σωστά όλα αυτά που έχεις να κάνεις, γιατί δεν είναι και λίγα!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην παρασυρθείς από την ατμόσφαιρα που επικρατεί και μη δείξεις ότι έχεις ενοχληθεί. Μην επηρεαστείς όμως ούτε από τα έντονα και τα βαθιά σου συναισθήματα, έτσι; Από την άλλη, μη δεχτείς να επαναληφθούν συμπεριφορές που σε πλήγωσαν στο παρελθόν. Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε παραμερίσει.
Καρκίνος
DO’S: Στα ερωτικά, ενδέχεται να δεις ξανά συμπεριφορές που κάποτε σε πλήγωσαν, οπότε κοίτα να αντιδράσεις όσο πιο άμεσα μπορείς για να καταστήσεις σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το δεχτείς! Προφύλαξε την ψυχολογία σου, κυρίως στο σπίτι, γιατί το κλίμα εκεί ενδέχεται να στη διαταράξει ελαφρώς. Δες τα πάντα γύρω σου διαφορετικά!
DON’TS: Μην εκφράζεις αυτά που θες με έντονο ή και υπερβολικό τρόπο, νομίζοντας πως έτσι δείχνεις ότι έχεις ενοχληθεί, καθώς δεν το πετυχαίνεις. Αντιθέτως γίνεσαι ακραία προσβλητικός! Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που θα κάνεις, γιατί πρόκειται να διαψεύσουν εσφαλμένες ελπίδες που είχες. Καλό για σένα! Μη διστάσεις να σε προσέξεις!
Λέων
DO’S: Εστίασε στα της καθημερινότητας και της ρουτίνας. Αυτό αν θέλεις να βελτιώσεις την πεσμένη ψυχολογία σου! Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις ή να αντιδράσεις εν βρασμώ. Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου μεν, όσο πιο αντικειμενικά μπορείς δε. Ξέσπασε την ένταση που έχεις στην οργάνωση ή στη διεκπεραίωση όσων πρέπει να κάνεις.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις έντονες συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος και μην τα πεις έξω από τα δόντια, ειδικά αν δεν έχεις υπολογίσει τις συνέπειες αυτής της πράξης. Μην είσαι προκατειλημμένος απέναντι σε κάποια άτομα, απλά και μόνο επειδή κάποτε στο παρελθόν είχατε έρθει σε αντιπαράθεση. Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα!
Παρθένος
DO’S: Οργανώσου όσο καλύτερα μπορείς, καθώς αυτό θα βελτιώσει την ψυχολογία σου. Μπορείς να εστιάσεις στα πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο ή μέσω των οποίων μπορείς να εκφραστείς άνετα και δημιουργικά. Από την άλλη τώρα, φλέρταρε καθώς πώς αλλιώς θέλεις να προσεγγίσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει; Αλήθεια αναρωτιέμαι!
DON’TS: Μην αναμοχλεύεις καταστάσεις που σε έχουν πληγώσει στο παρελθόν, γιατί αυτό θα σου ενεργοποιήσει ξανά την ένταση. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου και μην ξεσπάς πάνω σε αυτούς που δεν σου φταίνε, έτσι; Μην απογοητεύεσαι από τα ερωτικά, γιατί αυτό θα σου αφήσει ανασφάλεια σαν κουσούρι!
Ζυγός
DO’S: Διαχώρισε τι σε επηρεάζει, επειδή το βλέπεις πραγματικά να συμβαίνει και τι σε επηρεάζει, επειδή εσύ το έχεις κάπως συγκεκριμένα πλασμένο μέσα στο μυαλό σου. Σταμάτα να δίνεις το ελεύθερο στους άλλους να σε εκμεταλλεύονται, απλά και μόνο επειδή είσαι ευγενικός και τους κάνεις να νιώθουν οικεία. Χαλάρωσε και δούλεψε με ηρεμία.
DON’TS: Μην αρχίσεις να νιώθεις ανασφαλής, επειδή φοβάσαι μη τυχόν και εκτεθείς είτε στα επαγγελματικά είτε στα ερωτικά. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, άρα δεν καταλαβαίνω γιατί εστιάζεις τόσο πολύ σε αυτό! Μην απογοητευτείς, αν κάποια πράγματα δεν εξελιχθούν ακριβώς όπως εσύ θέλεις.
Σκορπιός
DO’S: Μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου ξανά λόγια ή συμπεριφορές που σου έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι. Αυτό μόνο αν δεν επηρεαστείς αρνητικά. Μπορείς να απαντήσεις με τον δικό σου τρόπο, ο οποίος ελπίζω να είναι ήρεμος! Βρες τι είναι αυτό που σε γεμίζει χαρά και ακολούθησέ το. Έτσι πάντως θα μπορέσεις να βελτιώσεις την ψυχολογία σου.
DON’TS: Μην αντιδράς έντονα ή απότομα, όντας νευρικός μη τυχόν και επαναληφθούν κάποια σκηνικά που παλιά σε είχαν πληγώσει. Μη διστάσεις να αποστασιοποιηθείς από τα άτομα που σε έχουν απογοητεύσει ή σου έχουν αποδείξει ότι δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Μην κωλώσεις να οργανώσεις κάποια απόδραση – έστω και μικρή.
Τοξότης
DO’S: Πάρε αποστάσεις, καθώς το όφελος είναι διπλό. Από τη μία, θα προστατευτείς από συμπεριφορές που μπορούν να σε πληγώσουν, να σε εκνευρίσουν ή να σε αγχώσουν. Από την άλλη, θα μπορέσεις να προετοιμάσεις κατάλληλα τις επόμενες κινήσεις σου. Στα ερωτικά, βρες τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξεις. Διαφύλαξε την ψυχολογία σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις συμπεριφορές ορισμένων φίλων σου, καθώς λίγο-πολύ τις περίμενες. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις- κι εσύ με την σειρά σου- την στάση σου. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες, γιατί αυτές μπορούν να σε γεμίσουν με ασφάλεια. Μη διστάσεις να περάσεις χρόνο είτε με το αμόρε, είτε μόνος, απλά για να ξεκουραστείς!
Αιγόκερως
DO’S: Διαχειρίσου ψύχραιμα την ένταση και την περίεργη ατμόσφαιρα της ημέρας. Ταυτόχρονα δούλεψε πάνω στις ανασφάλειες και στις αδυναμίες σου, προκειμένου να γυρίσεις το παιχνίδι και να τις μετατρέψεις σε δύναμη. Στα επαγγελματικά, για να γλιτώσεις τις απογοητεύσεις, μείνε ανοιχτός σε τυχόν αλλαγές, αλλά γίνε και πιο επιφυλακτικός.
DON’TS: Αν δεν θες, μη δεχτείς να μιλήσεις με κάποια άτομα που θα επανεμφανιστούν από το παρελθόν και είχατε κόψει είτε γιατί δεν ταιριάζατε, είτε γιατί δεν σε εξέφραζαν οι συμπεριφορές τους. Ειδικά αν δεν νιώθεις ακόμα έτοιμος για κάτι τέτοιο, μην το κάνεις! Μην αγνοείς τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, γιατί ίσως σου φτιάξουν το κέφι.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πάρε τις αποστάσεις σου για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις ποιοι είναι τα κακά σπυριά που σε έχουν κουράσει ακραία τελευταία. Σταμάτα πια να αγχώνεσαι και να απογοητεύεσαι προκαταβολικά από την εξέλιξη ορισμένων καταστάσεων! Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου με το να σκιπάρεις την αχρείαστη βαβούρα.
DON’TS: Μη γίνεις απότομος ή αντιδραστικός, αν σου ασκηθεί κάποια μορφή πίεσης για να βγάλεις τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα γρηγορότερα. Ας πρόσεχες! Το σημαντικότερο είναι να μην απαντάς στους απέναντι με τρόπο που τους πληγώνει – ειδικά εσκεμμένα – γιατί είναι κάτι που ούτε θα ξεχάσουν εύκολα, ούτε και θα στο χαρίσουν!
Ιχθύες
DO’S: Δες κατάματα τις καταστάσεις γύρω σου – ακόμα και αν δεν σου αρέσουν. Ωστόσο απόφυγε να τις συνδυάσεις με κακές αναμνήσεις που έχεις σχετικά με διάφορα άτομα με τα οποία έκοψες παρότι τους εκτιμούσες. Συμβαίνουν και αυτά! Από την άλλη, άσε τους φίλους σου να σε χαλαρώσουν και να σε βοηθήσουν να αποσυμπιεστείς κάπως.
DON’TS: Μην κινείσαι απότομα και μη μιλάς και νευρικά από πάνω. Γενικώς δηλαδή μην απαντάς όπως να’ ναι! Μην απογοητεύεσαι από τα πιο ασήμαντα σκηνικά, γιατί όλο αυτό λειτουργεί αρνητικά και επιβαρυντικά στην ψυχολογία σου. Ταυτόχρονα μη δώσεις δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που έχεις ήδη δώσει εκατό, έτσι; Κάπου φτάνει πια!
- Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
- Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
- Πολυάσχολη η εβδομάδα στη Wall Street: Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι
- Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
- Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
- Η σέλφι του Ταρέμι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις