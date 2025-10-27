magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 27.10.2025]
Ημερήσια 27 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 27.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου σήμερα και διαχειρίσου τα θέματα που ήδη υπάρχουν εκεί. Για να παραμείνεις ασφαλής, πρέπει να παραμείνεις μακριά από καταστάσεις και άτομα που μπορούν να σε εκθέσουν – ακόμα και κατά λάθος, έτσι; Ωστόσο απόφυγε να γίνειςαμυντικός, γιατί η ατμόσφαιρα είναι ήδη έντονη, οπότε εύκολα πυροδοτείται.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς διερευνητικά, επιφυλακτικά ή απόμακρα απέναντι στα άτομα που κάνουν το ένστικτό σου να βαράει καμπανάκι κινδύνου. Μην κλειστείς στον εαυτό σου εξαιτίας των σκηνικών που θα σε απογοητεύσουν είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Μην αρνηθείς να κλείσεις κάποια συμφωνία, γιατί θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, ώστε να αλλάξεις τα πράγματα. Κάνε συζητήσεις που μπορούν να προχωρήσουν κάποια διαπραγμάτευση ή συμφωνία που θες να κλείσεις. Επίσης ίσως είναι καλή στιγμή να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο όσον αφορά τις σπουδές ή τη μετεκπαίδευσή σου. Πάρε θάρρος από τους δικούς σου ανθρώπους.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις εξαιτίας των νεύρων που υπάρχουν είτε στα επαγγελματικά είτε στα ερωτικά. Ωστόσο μην ξεφύγεις και μην απαντήσεις έντονα λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει εξαιτίας όσων ακούς και δεν σου αρέσουν. Ειδικά στη δουλειά μην απογοητευτείς από τις συμπεριφορές που θα δεις, γιατί έχεις βάλει το χεράκι σου!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σταμάτα να απογοητεύεσαι από το γεγονός ότι βλέπεις να υπάρχουν διακρίσεις γύρω σου. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να το λαμβάνεις εσύ έτσι. Αν τώρα όντως ισχύει, απλά χώνεψέ το – that’s life! Φρόντισε να παραμείνεις ψύχραιμος σήμερα. Παράλληλα οργάνωσε σωστά όλα αυτά που έχεις να κάνεις, γιατί δεν είναι και λίγα!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην παρασυρθείς από την ατμόσφαιρα που επικρατεί και μη δείξεις ότι έχεις ενοχληθεί. Μην επηρεαστείς όμως ούτε από τα έντονα και τα βαθιά σου συναισθήματα, έτσι; Από την άλλη, μη δεχτείς να επαναληφθούν συμπεριφορές που σε πλήγωσαν στο παρελθόν. Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε παραμερίσει.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα ερωτικά, ενδέχεται να δεις ξανά συμπεριφορές που κάποτε σε πλήγωσαν, οπότε κοίτα να αντιδράσεις όσο πιο άμεσα μπορείς για να καταστήσεις σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το δεχτείς! Προφύλαξε την ψυχολογία σου, κυρίως στο σπίτι, γιατί το κλίμα εκεί ενδέχεται να στη διαταράξει ελαφρώς. Δες τα πάντα γύρω σου διαφορετικά!

DON’TS: Μην εκφράζεις αυτά που θες με έντονο ή και υπερβολικό τρόπο, νομίζοντας πως έτσι δείχνεις ότι έχεις ενοχληθεί, καθώς δεν το πετυχαίνεις. Αντιθέτως γίνεσαι ακραία προσβλητικός! Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που θα κάνεις, γιατί πρόκειται να διαψεύσουν εσφαλμένες ελπίδες που είχες. Καλό για σένα! Μη διστάσεις να σε προσέξεις!

Λέων

Λέων

DO’S: Εστίασε στα της καθημερινότητας και της ρουτίνας. Αυτό αν θέλεις να βελτιώσεις την πεσμένη ψυχολογία σου! Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις ή να αντιδράσεις εν βρασμώ. Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου μεν, όσο πιο αντικειμενικά μπορείς δε. Ξέσπασε την ένταση που έχεις στην οργάνωση ή στη διεκπεραίωση όσων πρέπει να κάνεις.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις έντονες συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος και μην τα πεις έξω από τα δόντια, ειδικά αν δεν έχεις υπολογίσει τις συνέπειες αυτής της πράξης. Μην είσαι προκατειλημμένος απέναντι σε κάποια άτομα, απλά και μόνο επειδή κάποτε στο παρελθόν είχατε έρθει σε αντιπαράθεση. Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Οργανώσου όσο καλύτερα μπορείς, καθώς αυτό θα βελτιώσει την ψυχολογία σου. Μπορείς να εστιάσεις στα πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο ή μέσω των οποίων μπορείς να εκφραστείς άνετα και δημιουργικά. Από την άλλη τώρα, φλέρταρε καθώς πώς αλλιώς θέλεις να προσεγγίσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει; Αλήθεια αναρωτιέμαι!

DON’TS: Μην αναμοχλεύεις καταστάσεις που σε έχουν πληγώσει στο παρελθόν, γιατί αυτό θα σου ενεργοποιήσει ξανά την ένταση. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου και μην ξεσπάς πάνω σε αυτούς που δεν σου φταίνε, έτσι; Μην απογοητεύεσαι από τα ερωτικά, γιατί αυτό θα σου αφήσει ανασφάλεια σαν κουσούρι!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Διαχώρισε τι σε επηρεάζει, επειδή το βλέπεις πραγματικά να συμβαίνει και τι σε επηρεάζει, επειδή εσύ το έχεις κάπως συγκεκριμένα πλασμένο μέσα στο μυαλό σου. Σταμάτα να δίνεις το ελεύθερο στους άλλους να σε εκμεταλλεύονται, απλά και μόνο επειδή είσαι ευγενικός και τους κάνεις να νιώθουν οικεία. Χαλάρωσε και δούλεψε με ηρεμία.

DON’TS: Μην αρχίσεις να νιώθεις ανασφαλής, επειδή φοβάσαι μη τυχόν και εκτεθείς είτε στα επαγγελματικά είτε στα ερωτικά. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, άρα δεν καταλαβαίνω γιατί εστιάζεις τόσο πολύ σε αυτό! Μην απογοητευτείς, αν κάποια πράγματα δεν εξελιχθούν ακριβώς όπως εσύ θέλεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου ξανά λόγια ή συμπεριφορές που σου έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι. Αυτό μόνο αν δεν επηρεαστείς αρνητικά. Μπορείς να απαντήσεις με τον δικό σου τρόπο, ο οποίος ελπίζω να είναι ήρεμος! Βρες τι είναι αυτό που σε γεμίζει χαρά και ακολούθησέ το. Έτσι πάντως θα μπορέσεις να βελτιώσεις την ψυχολογία σου.

DON’TS: Μην αντιδράς έντονα ή απότομα, όντας νευρικός μη τυχόν και επαναληφθούν κάποια σκηνικά που παλιά σε είχαν πληγώσει. Μη διστάσεις να αποστασιοποιηθείς από τα άτομα που σε έχουν απογοητεύσει ή σου έχουν αποδείξει ότι δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Μην κωλώσεις να οργανώσεις κάποια απόδραση – έστω και μικρή.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε αποστάσεις, καθώς το όφελος είναι διπλό. Από τη μία, θα προστατευτείς από συμπεριφορές που μπορούν να σε πληγώσουν, να σε εκνευρίσουν ή να σε αγχώσουν. Από την άλλη, θα μπορέσεις να προετοιμάσεις κατάλληλα τις επόμενες κινήσεις σου. Στα ερωτικά, βρες τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξεις. Διαφύλαξε την ψυχολογία σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις συμπεριφορές ορισμένων φίλων σου, καθώς λίγο-πολύ τις περίμενες. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις- κι εσύ με την σειρά σου- την στάση σου. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες, γιατί αυτές μπορούν να σε γεμίσουν με ασφάλεια. Μη διστάσεις να περάσεις χρόνο είτε με το αμόρε, είτε μόνος, απλά για να ξεκουραστείς!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Διαχειρίσου ψύχραιμα την ένταση και την περίεργη ατμόσφαιρα της ημέρας. Ταυτόχρονα δούλεψε πάνω στις ανασφάλειες και στις αδυναμίες σου, προκειμένου να γυρίσεις το παιχνίδι και να τις μετατρέψεις σε δύναμη. Στα επαγγελματικά, για να γλιτώσεις τις απογοητεύσεις, μείνε ανοιχτός σε τυχόν αλλαγές, αλλά γίνε και πιο επιφυλακτικός.

DON’TS: Αν δεν θες, μη δεχτείς να μιλήσεις με κάποια άτομα που θα επανεμφανιστούν από το παρελθόν και είχατε κόψει είτε γιατί δεν ταιριάζατε, είτε γιατί δεν σε εξέφραζαν οι συμπεριφορές τους. Ειδικά αν δεν νιώθεις ακόμα έτοιμος για κάτι τέτοιο, μην το κάνεις! Μην αγνοείς τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, γιατί ίσως σου φτιάξουν το κέφι.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πάρε τις αποστάσεις σου για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις ποιοι είναι τα κακά σπυριά που σε έχουν κουράσει ακραία τελευταία. Σταμάτα πια να αγχώνεσαι και να απογοητεύεσαι προκαταβολικά από την εξέλιξη ορισμένων καταστάσεων! Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου με το να σκιπάρεις την αχρείαστη βαβούρα.

DON’TS: Μη γίνεις απότομος ή αντιδραστικός, αν σου ασκηθεί κάποια μορφή πίεσης για να βγάλεις τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα γρηγορότερα. Ας πρόσεχες! Το σημαντικότερο είναι να μην απαντάς στους απέναντι με τρόπο που τους πληγώνει – ειδικά εσκεμμένα – γιατί είναι κάτι που ούτε θα ξεχάσουν εύκολα, ούτε και θα στο χαρίσουν!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Δες κατάματα τις καταστάσεις γύρω σου – ακόμα και αν δεν σου αρέσουν. Ωστόσο απόφυγε να τις συνδυάσεις με κακές αναμνήσεις που έχεις σχετικά με διάφορα άτομα με τα οποία έκοψες παρότι τους εκτιμούσες. Συμβαίνουν και αυτά! Από την άλλη, άσε  τους φίλους σου να σε χαλαρώσουν και να σε βοηθήσουν να αποσυμπιεστείς κάπως.

DON’TS: Μην κινείσαι απότομα και μη μιλάς και νευρικά από πάνω. Γενικώς δηλαδή μην απαντάς όπως να’ ναι! Μην απογοητεύεσαι από τα πιο ασήμαντα σκηνικά, γιατί όλο αυτό λειτουργεί αρνητικά και επιβαρυντικά στην ψυχολογία σου. Ταυτόχρονα μη δώσεις δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που έχεις ήδη δώσει εκατό, έτσι; Κάπου φτάνει πια!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Go Fun 26.10.25

Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στο τελείωμα των φάσεων.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει

Η ΑΕΚ αγνοεί τη χαρά της νίκης σε ντέρμπι της Super League για 10ο σερί παιχνίδι, μετά την ήττα της με 2-0 από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο «Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ

O Aγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή παράδοση στο σκοράρισμά επί της ΑΕΚ. Ο Μαροκινός με το τέρμα που σημείωσε στο 2-0 της 8ης αγωνιστικής έφτασε τα 7 με αντίπαλο την Ένωση!

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης

Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης «προκρίθηκε» και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αντί του Μίλαν Ράσταβατς

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πώς οι πράσινοι θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο