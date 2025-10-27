DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου σήμερα και διαχειρίσου τα θέματα που ήδη υπάρχουν εκεί. Για να παραμείνεις ασφαλής, πρέπει να παραμείνεις μακριά από καταστάσεις και άτομα που μπορούν να σε εκθέσουν – ακόμα και κατά λάθος, έτσι; Ωστόσο απόφυγε να γίνειςαμυντικός, γιατί η ατμόσφαιρα είναι ήδη έντονη, οπότε εύκολα πυροδοτείται.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς διερευνητικά, επιφυλακτικά ή απόμακρα απέναντι στα άτομα που κάνουν το ένστικτό σου να βαράει καμπανάκι κινδύνου. Μην κλειστείς στον εαυτό σου εξαιτίας των σκηνικών που θα σε απογοητεύσουν είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Μην αρνηθείς να κλείσεις κάποια συμφωνία, γιατί θα έχει θετικό αποτέλεσμα.