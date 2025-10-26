Αρκάς: Χρόνια πολλά από τον Βασίλη Ρώτα

Την καλημέρα του μας χαρίζει, όπως κάθε μέρα, ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς — με το γνώριμο, αιχμηρό αλλά και τρυφερό του χιούμορ.

Στο σημερινό του σκίτσο, ένα παιδί απαγγέλλει στίχους του Βασίλη Ρώτα, αποτίοντας φόρο τιμής στον Άγιο Δημήτριο και στη σημερινή εορτή.

«Kαι το χειμώνα τον κακό, κάν’ τον νά ’ρθει με το γλυκό. Σου δοξάζουμε τη χάρη, Άι-Δημήτρη καβαλάρη», λέει το παιδί.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Ρώτας

Ο Βασίλης Ρώτας (1889–1977) υπήρξε πολυσχιδής πνευματική μορφή: ποιητής, μεταφραστής, θεατρικός συγγραφέας, παιδαγωγός και ένθερμος δημοτικιστής. Μαθητής του Ψυχάρη και υπέρμαχος της λαϊκής γλώσσας, αφιέρωσε το έργο του στη διάδοση της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού.

Μετέφρασε σχεδόν ολόκληρο τον Σαίξπηρ στα ελληνικά, γράφοντας μεταφράσεις που ξεχωρίζουν για τη γλωσσική τους ζωντάνια, ενώ έγραψε ποιήματα και θεατρικά έργα με βαθύ ανθρωπιστικό και πατριωτικό περιεχόμενο.

Ο Ρώτας πίστευε στη δύναμη της γλώσσας ως μέσο ελευθερίας και αυτογνωσίας — μια πίστη που διαπερνά και τους στίχους του, τους οποίους τιμά σήμερα ο Αρκάς μέσα από το σκίτσο του.

Ακολουθεί ολόκληρο το ποίημα για τον Άγιο Δημήτριο:

«Bοηθάει Aγιάννης και Σταυρός,

γιομίζει αμπάρι και ληνός·

κι Άι-Δημήτρης αν βοηθήσει.

το κελάρι θα γιομίσει.

Tώρα μυρίζουν οι μουστιές,

κυδώνια και μουσταλευριές

και μοσκοβολάει το σπίτι,

Άι-Δημήτρη μυροβλήτη.

Mέσα στο σπίτι είναι πολλά,

ψωμάκι κι όλα τα καλά·

κάνεις τον φτωχόν, αφέντη,

Άι-Δημήτρη μου λεβέντη.

Tώρα θ’ ανοίξουν τα σκολειά

για να σπουδάσουν τα παιδιά.

Δώσε προκοπή στη νιότη,

Άι-Δημήτρη μου στρατιώτη.

Tώρα ξωμάχοι και γεωργοί

οργώνουν, σπέρνουνε τη γη.

Bοήθα τους με το άσπρο σου άτι,

Άι-Δημήτρη ζευγολάτη.»