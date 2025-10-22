Αρκάς: Ο αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο
Ο Αρκάς αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο Έλληνα τραγουδοποιό.
Ο Αρκάς μαζί με τη σημερινή του καλημέρα έχει επιλέξει ένα μαύρο φόντο και κάποιους στίχους από το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Σαν τον Καραγκιόζη», που κυκλοφόρησε το 1975.
Η σημερινή αφιέρωση του Αρκά στον Διονύση Σαββόπουλο
Λευκό μου σεντονάκι λάμπα μου τρελή
Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει
Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί
Που δεν έχει απόψε πού να πάει πού να πάει
