Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Αρκάς: Ο αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο
Αρκάς: Ο αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο

Ο Αρκάς αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο Έλληνα τραγουδοποιό.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Αρκάς μαζί με τη σημερινή του καλημέρα έχει επιλέξει ένα μαύρο φόντο και κάποιους στίχους από το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Σαν τον Καραγκιόζη», που κυκλοφόρησε το 1975.

Η σημερινή αφιέρωση του Αρκά στον Διονύση Σαββόπουλο

Λευκό μου σεντονάκι λάμπα μου τρελή

Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει

Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί

Που δεν έχει απόψε πού να πάει πού να πάει

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι δεν αισθανόταν πάντα άνετα με το τι σήμαινε να είναι ο Τζέιμς Μποντ στην προσωπική του ζωή - τι είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς το 1987.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι
Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Σύνταξη
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρωνμε με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος

Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις πρωινές αναφορές του πρωθυπουργού για τον θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον κατηγορεί για «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα»

Σύνταξη
Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)
Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στη φετινή πρεμιέρα του ΝΒΑ, ωστόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια» – Σοβαρή καταγγελία
Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Μάλλον τους ενόχλησα», είπε σχετικά με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια – «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια - «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Δένδια από τον πρωθυπουργό. Διαμήνυσε ότι αναμένει σήμερα να ψηφίσει προσθέτοντας, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη ρήξη, «πως περιμένει τις προτάσεις του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Σύνταξη
Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;

Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού CSIS για τον απαιτούμενο όγκο πυρός για μια μια εισβολή στη Βενεζουέλα και γιατί Αμερικανοί αναλυτές τη θεωρούν μια πολύ καλή επιλογή

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον
Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον

Μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση γιγάντων που εξελίσσεται -αν όχι κορυφώνεται- εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι μάλλον μουδιασμένοι αν όχι παγωμένοι φοβούμενοι για τις συνέπειες των επιλογών τους αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια
Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Οι γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο, όπως επισημαίνει το ίδιο το δικαστήριο, έχουν «μεγάλο νομικό βάρος και ηθικό κύρος» - Νέος «πονοκέφαλος» Ισραήλ

Σύνταξη
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιδράσεις μέσα και έξω από τη Βουλή για την τροπολογία - Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία

Η ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη γίνεται με φόντο το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τις κινητοποιήσεις έξω από αυτή και την αιχμηρή δήλωση Δένδια, που πήρε αποστάσεις από το Μαξίμου ενώ απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες
Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα» - Τι λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς φτάσαμε στο φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη
Το φιάσκο της Βουδαπέστης - Πώς φτάσαμε στην ακύρωση της συνόδου Τραμπ και Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Fraud Becomes a Daily Reality in Greece
Fraud Becomes a Daily Reality in Greece

Telephone scams remain the most common form of fraud, with organized networks posing as relatives, doctors, utility employees, accountants, bankers, or even police officers.

Σύνταξη
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
