Αρκάς: Η ευδιάθετη καλημέρα της Δευτέρας

Η Δευτέρα — η πιο «παρεξηγημένη» ημέρα της εβδομάδας — επιστρέφει, όπως κάθε φορά, για να μας υπενθυμίσει την έναρξη ενός νέου κύκλου. Για τους περισσότερους, συμβολίζει το τέλος της ξεκούρασης και την επιστροφή στις υποχρεώσεις, στη ρουτίνα, στους ρυθμούς της δουλειάς. Όμως ο Αρκάς, με το γνώριμο χιούμορ και τη σατιρική του ματιά, επιλέγει να δει τη μέρα αυτή αλλιώς: μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.

Στο σημερινό του σκίτσο, η Δευτέρα δεν είναι πια συνώνυμο της γκρίνιας, αλλά της χαράς, της ανυπομονησίας και της επανένωσης με τους φίλους. Το παιδί τρέχει γεμάτο ενθουσιασμό, έτοιμο να επιστρέψει στο σχολείο του — όχι γιατί το περιμένουν μαθήματα, αλλά γιατί εκεί βρίσκεται ο μικρός του κόσμος, η παρέα, το παιχνίδι, οι ιστορίες του Σαββατοκύριακου.

Πάνω από το παιδί γράφει: «Κάποιοι αγαπούν τις Δευτέρες…». Ενώ, το μικρό αγόρι αναφωνεί γεμάτο χαρά: «Δευτέρα!…Σχολείο!»



Η εικόνα λειτουργεί σχεδόν σαν υπενθύμιση προς όλους μας: ότι κάθε Δευτέρα κρύβει μια νέα αρχή, μια ευκαιρία να ξαναμπούμε στο ρυθμό, να θέσουμε νέους στόχους, να διορθώσουμε όσα άφησε πίσω της η προηγούμενη εβδομάδα.

Και ίσως, αν τη δούμε με την παιδική αισιοδοξία του σκίτσου του Αρκά, η Δευτέρα να πάψει να είναι «βαριά» — και να γίνει ένα μικρό ξεκίνημα με χαμόγελο.