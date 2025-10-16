Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα προφήτη που βρίσκεται στα βουνά καισυζητά με έναν άνδρα, όπου ο δεύτερος του λέει: «Προφήτη, τι πρέπει να κάνω για να μπορώ και εγώ να βλέπω το μέλλον» και εκείνος απαντά: «Μην πίνεις, μην καπνίζεις και να τρέφεσαι υγιεινά».

Και ο άνδρας ξαναρωτά «Και έτσι θα μπορώ να δω το μέλλον;»

«Βεβαίως! όσο πιο πολύ ζήσεις τόσο περισσότερο μέλλον θα δεις».

