Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα προφήτη που βρίσκεται στα βουνά καισυζητά με έναν άνδρα, όπου ο δεύτερος του λέει: «Προφήτη, τι πρέπει να κάνω για να μπορώ και εγώ να βλέπω το μέλλον» και εκείνος απαντά: «Μην πίνεις, μην καπνίζεις και να τρέφεσαι υγιεινά».
Και ο άνδρας ξαναρωτά «Και έτσι θα μπορώ να δω το μέλλον;»
«Βεβαίως! όσο πιο πολύ ζήσεις τόσο περισσότερο μέλλον θα δεις».
Το σημερινό σκίτσο
