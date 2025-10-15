Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με χιούμορ, όπως συνηθίζει.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν ασθενή να ακούει τον γιατρό του να του λέει:
«Πρέπει να κάνουμε άμεσα εισαγωγή στην κλινική, για να αρχίσουμε μια θεραπεία, πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση.»
Ωστόσο, έχει αντικαταστήσει όλα τα «ε» με το σύμβολο του euro.
Το σημερινό σκίτσο
- Κόντρα στη Βιλερμπάν για την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός
- Τι αλλάζει στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών
- Πάνω από 2.000 προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Το εύρος των μειώσεων
- Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
- Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα με χαμηλότερη τιμή κατά 8%
- Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία και το μήνυμα από τα γυρίσματα του Maestro στους Παξούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις