Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν ασθενή να ακούει τον γιατρό του να του λέει:

«Πρέπει να κάνουμε άμεσα εισαγωγή στην κλινική, για να αρχίσουμε μια θεραπεία, πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση.»

Ωστόσο, έχει αντικαταστήσει όλα τα «ε» με το σύμβολο του euro.

Το σημερινό σκίτσο