Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας και της νέας εβδομάδας
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του με ένα χιουμοριστικό τρόπο και σήμερα.
Ο Αρκάς στο σημερινό πρώτο σκίτσο της εβδομάδας μας δείχνει ένα σκύλο, ο οποίος κάνοντας την «ανάγκη» του λέει:
«Στη ζωή άλλοτε είσαι σ σκύλος και άλλοτε ο στύλος».
Το σημερινό σκίτσο
- Πινέδα: «Δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση»
- Απεργία: Στους δρόμους αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι για το 13ωρο – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
- October Specials: Δεν τα χάνεις!
- Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
- Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις