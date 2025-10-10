Αρκάς: Μια καλημέρα διαφορετική από τις άλλες

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια μέρα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε δύο άνδρες να συζητούν.

«Θα πουν ότι προβάλλουμε αυτό για να καλύψουμε το άλλο!», λέει ο πρώτος, ενώ δεν είναι σαφές σε τι αναφέρεται.

Ο δεύτερος, τότε, του απαντά: «Κανένα πρόβλημα! Εμείς θα πούμε ότι προβάλλουν το άλλο για να καλύψουν αυτό».

Ο αποπροσανατολισμός στην πολιτική και τα media

Η παραπληροφόρηση και ο αποπροσανατολισμός αποτελούν σήμερα δύο από τις πιο επικίνδυνες απειλές για τη δημοκρατία και την ενημερωμένη πολιτική συμμετοχή των πολιτών. Σύμφωνα με την UNESCO, η «παραπληροφόρηση» περιλαμβάνει ψευδείς ή παραποιημένες πληροφορίες που διαδίδονται εσκεμμένα, ενώ η «λανθασμένη πληροφορία» (misinformation) μπορεί να προκύψει χωρίς πρόθεση σκόπιμης παραπλάνησης.

Στον σύγχρονο δημόσιο λόγο, όπου η ταχύτητα υπερισχύει της ακρίβειας, τα μέσα ενημέρωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες συχνά λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ψευδών ειδήσεων ή επιλεκτικά παρουσιασμένων γεγονότων.

Η πολιτική επικοινωνία, αντί να στηρίζεται στη διαφάνεια και τον ορθολογικό διάλογο, καταφεύγει συχνά — σύμφωνα με αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — σε τεχνικές εντυπωσιασμού και συναισθηματικής χειραγώγησης, με στόχο την καλλιέργεια φόβου ή θυμού, όπως αναφέρεται στο Carnegie Endowment for International Peace.

Τα κοινωνικά δίκτυα ενισχύουν αυτό το φαινόμενο, δημιουργώντας «φούσκες πληροφόρησης», όπου οι χρήστες εκτίθενται κυρίως σε περιεχόμενο που επιβεβαιώνει τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις τους. Έτσι, η διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια και την προπαγάνδα γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη — σύμφωνα με ερευνητικά άρθρα που μελετούν τον ρόλο μιας πλατφόρμας στην εξάπλωση της πληροφόρησης.

Η παραπληροφόρηση δεν αλλοιώνει μόνο την κοινή γνώμη αλλά και την ίδια τη δυνατότητα συλλογικής λήψης αποφάσεων, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στα μέσα ενημέρωσης. Απέναντι σε αυτή την κρίση αξιοπιστίας, η ενίσχυση της παιδείας στα μέσα, η κριτική σκέψη και η διαφάνεια στην πολιτική επικοινωνία αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση ενός δημόσιου λόγου βασισμένου στην αλήθεια και την υπευθυνότητα.