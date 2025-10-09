Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς σήμερα στέλνει το σημερινό μήνυμα του.
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι
- Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
- Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στο Μύκονο το 2020
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας παρουσιάζει το αγόρι να ρωτάει τον πατέρα του «Μπαμπά, τι είναι η αντισυστημική ψήφος;» και να παίρνει την απάντηση: «Είναι όπως όταν το κοινό αρχίζει να δυσανασχετεί, βγαίνουν οι κλόουν.»
Το σημερινό σκίτσο
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
- Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
- Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
- Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
- Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
- Τατόι: Πώς έγινε το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος, τα σενάρια – Νοσηλεύονται οι δύο χειριστές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις