Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Ο Αρκάς με το σημερινό σκίτσο του κάνει ένα ιδιαίτερο σχόλίο.
Ο Αρκάς σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας μας δείχνει τον χάροντα με τον δρεπάνι να κερδίζει μια μάχη. Ένα σκίτσο με μαύρο χιούμορ.
Το σημερινό σκίτσο
