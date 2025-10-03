Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής μας γυρίζει κάποιες δεκαετίες πίσω
O Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή του καλημέρα, με αναμνήσεις από άλλες εποχές.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα παλαιό τηλέφωνο με το εξής σχόλιο:
«Όσοι θυμούνται την εποχή που έμενες σπίτι όταν περίμενες τηλέφωνο, να σηκώσουν το χέρι τους»
Το σημερινό σκίτσο
