Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα πατέρα να διαβάζει ένα παραμύθι στην κόρη του και να λέει χαρακτηριστικά: «Μετά, ο κακός ο λύκος φόρεσε τα ρούχα της γιαγιάς και…»

Και το κορίτσι να απαντά: «Δεν κατάλαβα, γιατί είναι κακός; επειδή είναι παρενδυτικός;»

Το σημερινό σκίτσο