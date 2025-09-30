Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σχόλιο
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα πατέρα να διαβάζει ένα παραμύθι στην κόρη του και να λέει χαρακτηριστικά: «Μετά, ο κακός ο λύκος φόρεσε τα ρούχα της γιαγιάς και…»
Και το κορίτσι να απαντά: «Δεν κατάλαβα, γιατί είναι κακός; επειδή είναι παρενδυτικός;»
Το σημερινό σκίτσο
- Απεργία την Τετάρτη ενάντια στο 13ωρο – Δεμένα τα πλοία, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Το πρόχειρο φαγητό ίσως πλήττει τη μνήμη μέσα σε μόλις 4 ημέρες
- Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια με πυροβόλησαν» – Ο κρότος και οι κραυγές του 38χρονου
- Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
- «Είναι Κύπριος ήρωας»: Ο Κομπανί και οι γνώσεις του για τον Παλληκαρίδη
- Γιατί βαριά πορτοφόλια επενδύουν σε ξενοδοχεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις