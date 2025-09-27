Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον Θανασάκη να λέει προς τη μητέρα του: «Μαμά τι θημαίνει αυτό που έχειθ γράπθει πάνω θ αυτή τη φωτογραφία;» και εκείνη να απαντά «είναι από ένα τραγούδι, που λες και γράφτηκε για σένα.»

Στη φωτογραφία γράφεται το εξής: «I can’t get no satisfaction and I try, and I try, and I try».

Δείχνοντας ένα μωρό να πιπιλάει τα πόδια του και όχι τις πιπίλες που έχει γύρω του.

Το σημερινό σκίτσο του Αρκά