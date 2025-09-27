magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
27 Σεπτεμβρίου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σκίτσο και σήμερα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον Θανασάκη να λέει προς τη μητέρα του: «Μαμά τι θημαίνει αυτό που έχειθ γράπθει πάνω θ αυτή τη φωτογραφία;» και εκείνη να απαντά «είναι από ένα τραγούδι, που λες και γράφτηκε για σένα.»

Στη φωτογραφία γράφεται το εξής: «I can’t get no satisfaction and I try, and I try, and I try».

Δείχνοντας ένα μωρό να πιπιλάει τα πόδια του και όχι τις πιπίλες που έχει γύρω του.

Το σημερινό σκίτσο του Αρκά

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

magazin
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 
Ξεκαθάρισμα 26.09.25

Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 

Η Pokemon Company International καταγγέλλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την παράνομη χρήση του γνωστού σλόγκαν, της μουσικής και οπτικού υλικού από το δημοφιλές franchise σε βίντεο που προωθεί τις απελάσεις μεταναστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
