Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σκίτσο και σήμερα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον Θανασάκη να λέει προς τη μητέρα του: «Μαμά τι θημαίνει αυτό που έχειθ γράπθει πάνω θ αυτή τη φωτογραφία;» και εκείνη να απαντά «είναι από ένα τραγούδι, που λες και γράφτηκε για σένα.»
Στη φωτογραφία γράφεται το εξής: «I can’t get no satisfaction and I try, and I try, and I try».
Δείχνοντας ένα μωρό να πιπιλάει τα πόδια του και όχι τις πιπίλες που έχει γύρω του.
Το σημερινό σκίτσο του Αρκά
