Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του έχει πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας μεταφέρει σε ένα ιατρείο, όπου βλέπουμε έναν ασθενή να λέει: «Γιατρέ, θα χρειαστώ εγχείρηση;» και ο γιατρός απαντά: «Αυτό θα εξαρτηθεί, από το πόσο θα στοιχίσει ο γάμος της κόρης μου».
