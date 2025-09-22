Αρκάς: Καλημέρα στη νέα σχολική χρονιά

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον τρόπο του.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τρία παιδιά να φορούν τις τσάντες τους και να οδεύουν προς το σχολείο τους καθώς οι διακοπές τελείωσαν και τα μαθήματα ξεκίνησαν – δεδομένου, βέβαια, του τελευταίου, τα παιδιά δεν φαίνονται ιδιαίτερα κεφάτα.

Η επιστροφή στο σχολείο

Η επιστροφή στο σχολείο κάθε Σεπτέμβριο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας χρονιάς, με χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και άγχος. Οι μαθητές ξαναβρίσκουν τους φίλους και τους δασκάλους τους, γεμάτοι καλοκαιρινές ιστορίες αλλά και προσδοκίες για το τι θα ακολουθήσει. Η πρώτη μέρα συνοδεύεται από ενθουσιασμό για τα καινούργια βιβλία και τετράδια, όμως δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις απαιτήσεις της ύλης, τα διαγωνίσματα και την πίεση της καθημερινότητας.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι μόνο ενθουσιασμός για καινούργια τετράδια και συναντήσεις με φίλους, αλλά και πηγή πίεσης. Πολλά παιδιά βιώνουν άγχος μπροστά στις απαιτήσεις της ύλης, στις εξετάσεις, ακόμη και στις κοινωνικές σχέσεις μέσα στην τάξη. Ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η κατανόηση αυτού του άγχους από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι καθοριστική για την ψυχική ισορροπία των μαθητών.

Η ενσυναίσθηση, η ανοιχτή επικοινωνία στο σπίτι και η υποστήριξη στο σχολείο μπορούν να μειώσουν την ανασφάλεια, ενώ η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων, όπως έντονη ανησυχία ή απομόνωση, βοηθά στην πρόληψη σοβαρότερων προβλημάτων.

Ταυτόχρονα, οι γονείς συχνά επωμίζονται το οικονομικό βάρος για σχολικά είδη, φροντιστήρια και δραστηριότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε τάξεις γεμάτες προκλήσεις. Ενώ, παράλληλα, ζητήματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός ή οι ελλείψεις σε υποδομές θυμίζουν ότι το σχολείο δεν είναι πάντα ένας χώρος μόνο χαράς και δημιουργίας.

Η επιστροφή, λοιπόν, δεν είναι μόνο γιορτή αλλά και μια πραγματικότητα με δυσκολίες, που απαιτεί συλλογική προσπάθεια για να γίνει γόνιμη και ουσιαστική.