Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Αρκάς: Καλημέρα στη νέα σχολική χρονιά
22 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:40

Αρκάς: Καλημέρα στη νέα σχολική χρονιά

Την καλημέρα του μας λέει για άλλη μια φορά ο σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον τρόπο του.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τρία παιδιά να φορούν τις τσάντες τους και να οδεύουν προς το σχολείο τους καθώς οι διακοπές τελείωσαν και τα μαθήματα ξεκίνησαν – δεδομένου, βέβαια, του τελευταίου, τα παιδιά δεν φαίνονται ιδιαίτερα κεφάτα.

Η επιστροφή στο σχολείο

Η επιστροφή στο σχολείο κάθε Σεπτέμβριο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας χρονιάς, με χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και άγχος. Οι μαθητές ξαναβρίσκουν τους φίλους και τους δασκάλους τους, γεμάτοι καλοκαιρινές ιστορίες αλλά και προσδοκίες για το τι θα ακολουθήσει. Η πρώτη μέρα συνοδεύεται από ενθουσιασμό για τα καινούργια βιβλία και τετράδια, όμως δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις απαιτήσεις της ύλης, τα διαγωνίσματα και την πίεση της καθημερινότητας.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι μόνο ενθουσιασμός για καινούργια τετράδια και συναντήσεις με φίλους, αλλά και πηγή πίεσης. Πολλά παιδιά βιώνουν άγχος μπροστά στις απαιτήσεις της ύλης, στις εξετάσεις, ακόμη και στις κοινωνικές σχέσεις μέσα στην τάξη. Ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η κατανόηση αυτού του άγχους από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι καθοριστική για την ψυχική ισορροπία των μαθητών.

Η ενσυναίσθηση, η ανοιχτή επικοινωνία στο σπίτι και η υποστήριξη στο σχολείο μπορούν να μειώσουν την ανασφάλεια, ενώ η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων, όπως έντονη ανησυχία ή απομόνωση, βοηθά στην πρόληψη σοβαρότερων προβλημάτων.

Ταυτόχρονα, οι γονείς συχνά επωμίζονται το οικονομικό βάρος για σχολικά είδη, φροντιστήρια και δραστηριότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε τάξεις γεμάτες προκλήσεις. Ενώ, παράλληλα, ζητήματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός ή οι ελλείψεις σε υποδομές θυμίζουν ότι το σχολείο δεν είναι πάντα ένας χώρος μόνο χαράς και δημιουργίας.

Η επιστροφή, λοιπόν, δεν είναι μόνο γιορτή αλλά και μια πραγματικότητα με δυσκολίες, που απαιτεί συλλογική προσπάθεια για να γίνει γόνιμη και ουσιαστική.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της
Music Stage 21.09.25

Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
