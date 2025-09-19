Αρκάς: Η καλημέρα περί ηθικής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα διαφορετικό μήνυμα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει έναν άνδρα που λέει: «Μην εμπιστεύεστε ποτέ κάποιον που δηλώνει πιο ηθικός, πιο φιλάνθρωπος ή πιο πατριώτης από τους άλλους».
Το σημερινό σκίτσο
