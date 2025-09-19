Αρκάς: Η καλημέρα περί ηθικής

Μπάσκετ

Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket, με τον General Manager της γαλανόλευκης, Νίκο Ζήση, να δίνει την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».