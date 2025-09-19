magazin
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αρκάς: Η καλημέρα περί ηθικής
Social 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:45

Αρκάς: Η καλημέρα περί ηθικής

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα διαφορετικό μήνυμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει έναν άνδρα που λέει: «Μην εμπιστεύεστε ποτέ κάποιον που δηλώνει πιο ηθικός, πιο φιλάνθρωπος ή πιο πατριώτης από τους άλλους».

Το σημερινό σκίτσο

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Μπάκουλης μας αποκαλύπτει όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του, στο θέατρο Ρεματιάς
Music Stage 18.09.25

Ο Δημήτρης Μπάκουλης μας αποκαλύπτει όσα θα ζήσουμε στη συναυλία του, στο θέατρο Ρεματιάς

Μετά την πολύ επιτυχημένη καλοκαιρινή του περιοδεία και πρώτη γνωριμία του με το κοινό σε πόλεις σταθμούς όλης της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μπάκουλης ολοκληρώνει με μία μοναδική - προσωπική συναυλία στο θέατρο Ρεματιάς

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Πασαρέλα του καλού 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket, με τον General Manager της γαλανόλευκης, Νίκο Ζήση, να δίνει την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».

Σύνταξη
Πάτρα: «Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Στην Πάτρα 19.09.25

«Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας για να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στην Πάτρα και έμεινε στη φυλακή 36 ημέρες

Σύνταξη
Τραμπ: Γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) – Αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 19.09.25

Ο Τραμπ γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) - Δεν εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια - Επικοινωνία με Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ταϊβάν που οι ΗΠΑ εξοπλίζουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στην Κίνα

Σύνταξη
Σαμαράς για Τέμπη: «Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή σορών των παιδιών τους»
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή των σορών» - Ο Σαμαράς για τα Τέμπη

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού - Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζει στο Σύνταγμα την απεργία πείνας του ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο
New York Times 19.09.25

Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό
Τροχαίο 19.09.25

Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό

Το όχημα του 21χρονου οδηγού φαίνεται στα πλάνα να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι που «καρφώνεται» πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι

Σύνταξη
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
Επιστροφή του Μακαρθισμού; 19.09.25

Τραμπ: «ΜΜΕ που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν» - Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών
Με απόφαση Δένδια 19.09.25

Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών

Με απόφαση Δένδια, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας τίθεται σε διαθεσιμότητα - Φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του και σε δύο άλλες πρώην συντρόφους του

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο