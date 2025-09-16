Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας στο κρεβάτι να διαβάζουν. Οι λάμπες πλάι τους σιγοκαίνε, ενώ ποτήρια με νερό έχουν τοποθετηθεί στα κομοδίνα τους. Ο άνδρας διαβάζει εφημερίδα και η γυναίκα ένα βιβλίο.

«Με τα καινούρια γυαλιά δείχνεις απαίσιος!», λέει στον άνδρα η γυναίκα καθώς γυρνά και τον κοιτά.

«Δεν φοράω καινούρια γυαλιά!», τις απαντά εκείνος γεμάτος έκπληξη.

«Εγώ φοράω», του λέει εκείνη.

Εκατομμύρια άνθρωποι με προβλήματα όρασης ζουν ακόμα χωρίς γυαλιά

Εκατομμύρια άνθρωποι με μυωπία, πρεσβυωπία ή άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε γυαλιά οράσεως, ένα πρόβλημα που επιδεινώνει περαιτέρω τη φτώχεια εμποδίζοντας την αποτελεσματική εργασία.

Μελέτη που δημοσιεύεται στο Lancet Global Health, βασισμένη σε δεδομένα για 815.000 άτομα σε 76 χώρες, διαπιστώνει ότι μόνο το 65,8% των ανθρώπων με διαθλαστικές ανωμαλίες φορούν κατάλληλα γυαλιά.

Το ποσοστό αυτό είναι μόλις 6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι το 2010, επισημαίνουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Άνγκλια Ράσκιν στο Κέμπριτζ.

Τα ευρήματα, τονίζουν, καθιστούν αμφίβολη την επίτευξη του στόχου που έθεσε το 2021 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο η αναλογία των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε γυαλιά πρέπει να αυξηθεί κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2030.

H μελέτη χώρισε τα δεδομένα σε μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες: βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, Υποσαχάρια Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Νότια Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, Ανατολική Ασία και Ωκεανία, Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία και «περιφέρεια υψηλού εισοδήματος» όπου εντάχθηκαν χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, έδειξε η ανάλυση. Στην υποσαχάρια Αφρική, για παράδειγμα, το ποσοστό κάλυψης περιορίζεται στο 30% για τους άνδρες και το 27% για τις γυναίκες, κάτι που σημαίνει ότι οι επτά στους δέκα που χρειάζονται γυαλιά ζουν με περιορισμένη όραση.

Το αντίστοιχο ποσοστό στις πλούσιες χώρες φτάνει το 85% για τους άνδρες και το 83% για τις γυναίκες.

Αν και οι συνταγογραφήσεις γυαλιών αυξήθηκαν κατά 50% από το 2000 έως το 2030, οι ανάγκες για γυαλιά παρουσίασαν σημαντική αύξηση για λόγους που συνδέονται με τον τρόπο ζωής.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η μυωπία, η οποία γίνεται όλο και συχνότερη σε όλο τον κόσμο, ένα φαινόμενο που αποδίδεται στην αυξημένη παραμονή των παιδιών σε κλειστούς χώρους και τη συνεχή εστίαση των ματιών σε οθόνες ή άλλα κοντινά αντικείμενα.

Προηγούμενες μελέτες προέβλεπαν μάλιστα ότι μέχρι τα μέσα του αιώνα ο μισός πληθυσμός της Γης θα πάσχει από τη διαταραχή.

Η νέα μελέτη αναγνωρίζει τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να αυξήσουν την πρόσβαση. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η αγορά γυαλιών αποζημιώνεται πλήρως από τα ασφαλιστικά ταμεία.