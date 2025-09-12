Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής έχει πολιτικό ύφος
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σχόλιο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα σκοτεινό σχεδόν μαύρο σκηνικό με κάποιους άνδρες να βρίσκονται σε μια γιάφκα.
Και το σχόλιο ε’ιναι «Εμείς που έχουμε ζήσει χούντε δεν φοβόμαστε την woke κουλτούρα, γιατί ξέρουμε από παρανομία.
Θα μαζευόμαστε τις νύχτες σε μυστικές γιάφκες και θα λέμε ανέκδοτα για χοντρούς και ξανθιές.
Το σημερινό σκίτσο
