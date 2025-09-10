Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης με επαγγελματικές ανησυχίες

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μαζί με την καλημέρα αναλύει και κάποια στατιστικά στοιχεία: «Το 50% των νέων Ελλήνων επιστημόνων δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το επαγγελματικό του μέλλον.

Το υπόλοιπο 50% δεν έχει φύγει ακόμα από την Ελλάδα»