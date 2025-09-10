magazin
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 09:19
Μπλοκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις
Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης με επαγγελματικές ανησυχίες
Social 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:45

Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης με επαγγελματικές ανησυχίες

Ο Αρκάς σε κλίμα ανησυχίας για το επαγγελματικό μέλλον.

Σύνταξη
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μαζί με την καλημέρα αναλύει και κάποια στατιστικά στοιχεία: «Το 50% των νέων Ελλήνων επιστημόνων δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το επαγγελματικό του μέλλον.

Το υπόλοιπο 50% δεν έχει φύγει ακόμα από την Ελλάδα»

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Διάδοχος; 09.09.25

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Live in Style 09.09.25

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Σύνταξη
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους
Eurobasket 2025 10.09.25

Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική έκλεισε το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Eurobasket και ο κόσμος της ετοιμάζεται για ταξίδι... μεταλλίου στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Σύνταξη
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
