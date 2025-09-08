Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας με φθινοπωρινή διάθεση
Ο Αρκάς υποδέχεται τη νέα εβδομάδα με πολύ χιούμορ.
- Η ζωή στις ευρωπαϊκές πόλεις: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα των κατοίκων των αστικών κέντρων της ΕΕ;
- Είσαι φοιτητής; Έξι απλοί τρόποι για να εξοικονομήσεις χρήματα
- Η επιδιόρθωση της καρδιάς μετά από έμφραγμα δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία
- Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τη Δευτέρα, η οποία με υψωμένα τα χέρια λέει: «Καλημέρα και καλό χειμ…» και παράλληλα να εκσφενδονίζονται ανικείμενα προς το μέρος της, μια παντόφλα, ένα ξυπνητήρι, ένα ρολοϊ και ένα μαξιλάρι.
Προφανώς κανείς δεν θέλει να ακούσει την ευχή για «καλό χειμώνα».
Το σκίτσο της Δευτέρας
- Σε ρόλο… προπονητή ο Λούκα Ντόντσιτς: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κες» (vid)
- Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη – Δύο νεκροί από πυρά 16χρονου
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Προφυλακίστηκαν έξι – Ο φερόμενος αρχηγός τήρησε το δικαίωμα της σιωπής
- Ιωάννα Μαλέσκου: Η λαμπερή βάφτιση της κόρης της – Το όνομα της μικρής
- Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών
- Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις