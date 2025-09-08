Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας με φθινοπωρινή διάθεση

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τη Δευτέρα, η οποία με υψωμένα τα χέρια λέει: «Καλημέρα και καλό χειμ…» και παράλληλα να εκσφενδονίζονται ανικείμενα προς το μέρος της, μια παντόφλα, ένα ξυπνητήρι, ένα ρολοϊ και ένα μαξιλάρι.

Προφανώς κανείς δεν θέλει να ακούσει την ευχή για «καλό χειμώνα».

Το σκίτσο της Δευτέρας