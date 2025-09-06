Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς με χιούμορ και σήμερα.
- Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας είναι αδιάφορο εάν η κυβέρνηση δεν θελει να αποκαλύπτουμε σκάνδαλα»
- Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
- Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον άνδρα να στέλνει την καλημέρα του με αρκετό χιούμορ
«Σιχαίνομαι τις ερωτήσεις την ώρα του σεξ, όπως: «τι κάνεις με αυτή στο κρεββάτι μας»
Το σημερινό σκίτσο
- Βίκυ Καγιά: Με την κατάξανθη κόρη της Μπιάνκα απολαμβάνουν τα τελευταία μπάνια
- Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
- Ποιοι γκαρντ κυκλοφορούν ελεύθεροι και κοιτάζουν οι ομάδες της Euroleague
- Σεισμός στη Θήβα: 3,7 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από σήμερα το βράδυ – Δείτε σε ποιο σημείο
- Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις