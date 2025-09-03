Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα κρεββάτι, στο οποίο είναι ξαπλωμένοι ένα ανοιχτήρι, το οποίο και λέει «Συγγνώμη, δεν ξέρω τι παθαίνω κάθε φορά» και η κονσέρβα που βρίσκεται δίπλα του λέει: «πρέπει να το πάρω απόφαση, θα λήξω παρθένα».

Και όπως είναι φυσικό ακολουθούν πολλά σχόλια.

Το σημερινό σκίτσο