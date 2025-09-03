Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με αρκετό χιούμορ.
- 11 νεκροί σε στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
- Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
- Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς
- Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα κρεββάτι, στο οποίο είναι ξαπλωμένοι ένα ανοιχτήρι, το οποίο και λέει «Συγγνώμη, δεν ξέρω τι παθαίνω κάθε φορά» και η κονσέρβα που βρίσκεται δίπλα του λέει: «πρέπει να το πάρω απόφαση, θα λήξω παρθένα».
Και όπως είναι φυσικό ακολουθούν πολλά σχόλια.
Το σημερινό σκίτσο
- Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
- Θανατική ποινή σε άνδρα στην Ινδία γιατί έκαψε την σύζυγό του λόγω του σκούρου δέρματός της
- Έπιπλα, ρούχα και εξοπλισμοί: Σε ποια χώρα στην Ευρώπη τα σπίτια πνίγονται στο χάος τους
- Τι μπορεί να διδάξει η Φινλανδία στην Ουκρανία για τον πόλεμο και την ειρήνη
- Από την κούραση στην ευεξία: Η ασπίδα ενέργειας που χρειάζεσαι στην απαιτητική καθημερινότητα
- Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις