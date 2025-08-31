Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με το καυστικό χιούμορ του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει έναν άνδρα, ο οποίος έχει μια απορία. Συγκεκριμένα λέει: «Η γυναίκα μου πιστεύει ότι το σεξ είναι καλύτερο στις διακοπές. Μου το έγραψε στην κάρτα που μου έστειλε από τις κυκλάδες».
Το σημερινό σκίτσο
