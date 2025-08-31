Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Κόσμος

«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός. «Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», […]