Αρκάς: Η «βρώμικη» καλημέρα της Πέμπτης

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον τρόπο του.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα κρεβάτι στο οποίο πάνω του ξαπλώνουν ένα λουκάνικο και ένα ψωμάκι μέσα σε πράσινα σεντόνια.

«Αυτή η σχέση έχει κάτι βρώμικο!», λέει το ψωμί στο λουκάνικο – ζεύγος που φέρνει στον νου το αγαπημένο χοτ ντογκ.



Το «βρώμικο»

Το «βρώμικο» είναι ένας θρυλικός θεσμός της αθηναϊκής νύχτας. Πρόκειται για το κλασικό χοτ ντογκ, σερβιρισμένο από καντίνες που εμφανίζονται τα μεσάνυχτα έξω από μπαρ, κλαμπ και πλατείες.

Με αφράτο ψωμάκι, λουκάνικο, κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, τυρί, ακόμα και πατάτες ή γύρο, έγινε το γρήγορο «φάρμακο» της λιγούρας μετά από ξενύχτι.

Το όνομά του, συνδεδεμένο με το πρόχειρο και το απρόβλεπτο της καντίνας, του έδωσε χαρακτήρα σχεδόν μυθικό. Δεν είναι απλώς ένα σνακ – είναι εμπειρία δρόμου, γεμάτη γεύσεις και αναμνήσεις από φίλους, γέλια και την ανεμελιά της ελληνικής διασκέδασης.

Το «βρώμικο» δεν είναι μόνο φαγητό – είναι κομμάτι κουλτούρας. Από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, οι καντίνες έγιναν σημείο συνάντησης για παρέες που ήθελαν να κλείσουν τη βραδιά με κάτι αλμυρό και χορταστικό.

Με χαρτοπετσέτες τσαλακωμένες, γεύσεις έντονες και μυρωδιά καμένου κρεμμυδιού, το βρώμικο απέκτησε πιστούς οπαδούς. Άλλοι το θεωρούν «βόμβα» θερμίδων, άλλοι όμως το αγαπούν σαν την πιο αυθεντική στιγμή του ξενυχτιού. Ένα αμάλγαμα junk food, νοσταλγίας και ελληνικής ατμόσφαιρας, που συνεχίζει να επιβιώνει σε κάθε καντίνα της πόλης.