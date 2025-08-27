Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης περί τεχνολογίας

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα καλώδιο παλαιότερης τεχνολογίας και εποχής να ρώτα μια θύρα computer «Μ΄αγαπάς ακόμη;» και εκείνη να απαντά: «Όχι πια, σε έχω ξεπεράσει».

Και όπως κάθε μέρα πολλά σχόλια ακολουθούν το διάλογο.

Το σημερινό σκίτσο

Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας

Στις 27 Αυγούστου, οι λάτρεις του μποξ γιορτάζουν τη Διεθνή Ημέρα Πυγμαχίας, που καθιερώθηκε μόλις το 2018 με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (AIBA).

Η πυγμαχία, με αρχαιοελληνικές ρίζες, είναι ένα δυναμικό άθλημα στο οποίο δύο άτομα, φορώντας γάντια, ανταλλάσσουν γροθιές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έναν αγωνιστικό χώρο που ονομάζεται ρινγκ.

Η σύγχρονη πυγμαχία έλκει την καταγωγή της από την Μεγάλη Βρετανία.

Σήμερα, υπάρχουν δύο βασικές παραλλαγές της πυγμαχίας: η ερασιτεχνική και η επαγγελματική.

Η κύρια διαφορά μεταξύ του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού μποξ είναι ότι οι επαγγελματίες μποξέρ αγωνίζονται για τα χρήματα, ενώ για τους περισσότερους ερασιτέχνες μποξέρ προέχει η διάκριση και η κατάκτηση τίτλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για κάποιους από τους πυγμάχους η ερασιτεχνική πυγμαχία αποτελεί τον προθάλαμο για την επαγγελματική.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας (FIBA) ιδρύθηκε από τις εθνικές ενώσεις πυγμαχίας της Αγγλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Βραζιλίας και των Κάτω Χωρών κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1920 στην Αμβέρσα.

Το 1946 διαλύθηκε λόγω της απώλειας της αξιοπιστίας της από τις συμπεριφορές κάποιων κορυφαίων αξιωματούχων της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε αντικατάστασή της, οι ενώσεις πυγμαχίας της Γαλλίας και της Αγγλίας ίδρυσαν τη Διεθνή Ένωση Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας (AIBA).

Η λέξη «ερασιτέχνης» εξέπεσε από την ονομασία της το 2007, αλλά το ακρωνύμιο παρέμεινε το ίδιο.

Η AIBA συσπειρώνει 195 εθνικές ενώσεις πυγμαχίας από όλες τις ηπείρους

Διοργανώνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, τα τουρνουά πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και το World Series of Boxing, ένα διεθνές τουρνουά που επιτρέπει στους ερασιτέχνες μποξέρ να ανταγωνίζονται επαγγελματικά χωρίς να χάσουν την ερασιτεχνική τους ιδιότητα.

Το 2021 Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας μετατοπίστηκε από τις 22 Ιουλίου που γιορτάζονταν στις 27 Αυγούστου, ημερομηνία της έναρξης του πρώτου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας στην Αβάνα το 1974.