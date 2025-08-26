Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα σκίτσο με πολλά υποννούμενα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια πρίζα να βρίσκει μια άλλη σούκο και μαζί της μια μαύρη πρίζα. Σε όλο αυτό το σκηνικό, η δεύτερη να αναφωνεί «Θεέ μου , ο άνδρας μου!».

Και φυσικά το σκίτσο ακολουθούν πολλά σχόλια.

Το σημερινό σκίτσο

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία.

Ανδρόγυνο χριστιανών από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Η μνήμη τους τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 26 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία.

Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο 28χρονος Αδριανός ήταν στρατιωτικός, επικεφαλής του τοπικού πραιτωρίου της Νικομηδείας, επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού.

Όταν ομολόγησε την πίστη του στο Θεό, συνελήφθη και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τα πόδια και τα χέρια, προτού παραδώσει το πνεύμα του.

Η Ναταλία υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του συζύγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

Παγκόσμια Ημέρα – Επέτειοι

Καλοκαιρινή Τραπεζική Αργία στη Μεγάλη Βρετανία (Summer Bank Holiday) και κατ’ επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ημέρα της Ισότητας των Γυναικών στις ΗΠΑ. Σαν σήμερα το 1920 η αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Εθνική Ημέρα Κερασοπαγωτογρανίτας στις ΗΠΑ.

Εθνική Ημέρα Σκύλου στις ΗΠΑ.