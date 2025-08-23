Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει τη δική του καλοκαιρινή και ευδιάθετη καλημέρα αυτό το Σάββατο με τον ιδιαίτερα δημοφιλή Θανασάκη έτοιμο για βουτιές.

Στο πλευρό του ο αχώριστος φίλος του Θανασάκη, Χάρης, που όπως πάντα είναι δίπλα του να, αφοσιωμένος να συμπαραστεί στις ανάγκες και τις περιπέτειες του μικρού αυθάδη, ανυπάκοου, λαίμαργου, εγωιστή, ερωτευμένου με τη Σίσσυ και αφόρητα αξιαγάπητου Θανασάκη.

Στο σημερινό σκίτσο τα δύο πιτσιρίκια φορούν μαγιό και είναι έτοιμα να κάνουν νεροτσουλήθρα με τον Θανασάκη να εύχεται με τη χαρακτηριστική προφορά του:

«Καλό Θαββατοκύριακο».

Το αν το «Θα» του Θανασάκη έχει αναφορά σε πολιτικές, μελλοντικές, υποσχέσεις δεν έχει διευκρινιστεί.

Το σημερινό σκίτσο

Σήμερα, 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας, Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος, Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του.

Μια ημέρα για τη μνήμη και την ελευθερία

Η Ημέρα που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη είναι μια ευκαιρία υπευνθύμισης του τραγικού διατλαντικού δουλεμπορίου, των ιστορικών αιτιών, των μεθόδων και των συνεπειών του εμπορίου σκλάβων.

Στα τέλη Αυγούστου του 1791, πραγματοποιήθηκε εξέγερση στο Σάντο Ντομίνγκο (σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία), που είχε σημαντική επίδραση στην κατάργηση του διατλαντικού δουλεμπορίου. Η εξέγερση των σκλάβων στην περιοχή αποδυνάμωσε το αποικιακό σύστημα στην Καραϊβική,προκαλώντας μια εξέγερση που οδήγησε στην κατάργηση της δουλείας και δίνοντας στο νησί την ανεξαρτησία του. Από αυτό το γεγονός σηματοδοτήθηκε η αρχή της κατάργησης του συστήματος της δουλείας, το δουλεμπόριο και η αποικιοκρατία.

Η Διεθνής Ημέρα για την μνήμη του δουλεμπορίου και την κατάργηση του γιορτάστηκε για πρώτη φορά σε πολλές χώρες, ιδίως στην Αϊτή, στις 23 Αυγούστου του 1998 και στη Σενεγάλη στις 23 Αυγούστου του 1999. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί επίσης φόρο τιμής σε εκείνους που εργάστηκαν σκληρά για την καταπολέμηση του δουλεμπορίου και της δουλείας σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευση αυτή και οι ενέργειες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταπολέμηση του συστήματος της δουλείας είχαν αντίκτυπο στο κίνημα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανατολή ήλιου: 06:47 – Δύση ήλιου: 20:07

🌖 Σελήνη 18.9 ημερών