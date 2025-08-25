Αρκάς: Η σκληρή καλημέρα της Δευτέρας, μετά την έξοδο

Ο Αρκάς, με την καθιερωμένη, πρωϊνή ανάρτηση του, υποδέχεται στην κανονικότητα όλους όσοι επέστρεψαν από τις διακοπές.

Στο σκίτσο του ο Αρκάς σημειώνει ένα αξίωμα:

«Μόνο μια Δευτέρα είναι χειρότερη από τη Δευτέρα: Η Δευτέρα μετά τις διακοπές».

Στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα μπούμε σε λίγες ώρες με το μεγάλο κύμα των εκδρομέων που αναχώρησαν τον Δεκαπενταύγουστο σιγά σιγά να επιστρέφει στα αστικά κέντρα.

Η επιστροφή της πλειονότητας των εκδρομέων έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής (24 Αυγούστου) και θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Δείτε το σκίτσο:

Και όμως, υπάρχει και ο έξυπνος Σεπτέμβρης

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τον Σεπτέμβριο για τις διακοπές τους, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος θεωρείται ο κατ’ εξοχήν μήνας για να ξεκουραστεί κανείς.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται πλέον ως ο «έξυπνος» μήνας διακοπών στην Ελλάδα. Φέτος, οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 4,7% τον Σεπτέμβριο και 4,8% τον Οκτώβριο.

Όπως επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ του Mega, τον Σεπτέμβριου «πέφτουν οι τιμές. Είναι λογικό. Οι πιο καλές διακοπές είναι μετά την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Οκτώβριο που είναι καλός ο καιρός. Αύγουστο, Ιούνιο, Ιούλιο είναι ακριβά παντού».

Επιπλέον, οι θάλασσες είναι ζεστές, οι θερμοκρασίες είναι καλές και όλοι μπορούν να απολαύσουν πιο οικονομικές και ξέγνοιαστες διακοπές χωρίς τον συνωστισμό του Αυγούστου.

Εκτός από τους Έλληνες που επιλέγουν τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου για διακοπές, πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς αφίξεις. Γεγονός που δείχνει ότι η τουριστική περίοδος παρατείνεται δυναμικά και το φθινόπωρο.

Η ζωή μετά τις διακοπές: Πώς να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη

Δεκάδες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι διακοπές ανακουφίζουν από το στρες της καθημερινότητας, ενισχύοντας την ευεξία και την ευημερία. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η ευτυχία που νιώθετε στις διακοπές συνήθως δεν διαρκεί για πολύ. Μόλις τελειώσουν, έχουμε την τάση να επιστρέφουμε στα βασικά επίπεδα ευτυχίας μέσα σε λίγες ημέρες.

Μάλιστα, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιμετωπίσουμε ένα επίμονο αίσθημα θλίψης από τη στιγμή που ανοίξαμε την πόρτα του σπιτιού, πριν ακόμα να προλάβουμε να αδειάσουμε τις βαλίτσες μας, ακόμα και μετά τις σύντομες αποδράσεις.

Πώς να αντιμετωπίσει κανείς τη μελαγχολία των διακοπών, γνωστή και ως post-vacation blues; Υπάρχουν hacks και τρόποι όπως η ενασχόληση και το φρεσκάρισμα του σπιτιού, έξοδοι ή δραστηριότητες με φίλους, ακόμη και journaling. Διαβάστε αναλυτικότερα εδώ.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Δευτέρα, 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη

Ανατολή ήλιου: 06:49 – Δύση ήλιου: 20:04 – Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 21.1 ημερών