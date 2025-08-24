Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τον Σεπτέμβριο για τις διακοπές τους, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος θεωρείται ο κατ’ εξοχήν μήνας για να ξεκουραστεί κανείς.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται πλέον ως ο «έξυπνος» μήνας διακοπών στην Ελλάδα. Φέτος, οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 4,7% τον Σεπτέμβριο και 4,8% τον Οκτώβριο.

Όπως επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ του Mega, τον Σεπτέμβριου «πέφτουν οι τιμές. Είναι λογικό. Οι πιο καλές διακοπές είναι μετά την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Οκτώβριο που είναι καλός ο καιρός. Αύγουστο, Ιούνιο, Ιούλιο είναι ακριβά παντού».

Επιπλέον, οι θάλασσες είναι ζεστές, οι θερμοκρασίες είναι καλές και όλοι μπορούν να απολαύσουν πιο οικονομικές και ξέγνοιαστες διακοπές χωρίς τον συνωστισμό του Αυγούστου.

Εκτός από τους Έλληνες που επιλέγουν τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου για διακοπές, πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς αφίξεις. Γεγονός που δείχνει ότι η τουριστική περίοδος παρατείνεται δυναμικά και το φθινόπωρο.

Επαγγελματικός τουρισμός και συνέδρια

«Έχουμε δει όντως ότι ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης είναι μήνες οι οποίοι παραδοσιακά στην Αθήνα είναι αρκετά δυνατοί. Γιατί έχουμε όχι μόνο τους τουρίστες που έρχονται για να επισκεφτούν νησιά αλλά έχουμε και πολύ επαγγελματικό τουρισμό, έχουμε συνέδρια», αναφέρει ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Ο Σεπτέμβριος κερδίζει συνεχώς έδαφος ως μήνας διακοπών και για τους ξένους ταξιδιώτες. Οι εκτιμήσεις για την πορεία των αφίξεων από το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα θετικές.

Αύξηση αεροπορικών αφίξεων

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,7% τον Σεπτέμβριο και κατά 4,8% τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι, φέρνοντας ακόμα περισσότερους τουρίστες στη χώρα.

Με φθηνότερες τιμές, καλό καιρό και ισχυρή την παρουσία ξένων επισκεπτών, ο Σεπτέμβριος παγιώνεται πλέον ως μήνας διακοπών, δίνοντας ουσιαστική παράταση στο ελληνικό καλοκαίρι.