Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές

Να «ζεστάνουν» τα ταμεία τους προσπαθούν, βοηθούντος και του τουρισμού, οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου, αλλά μάταια. Με τις θερινές εκπτώσεις να πλησιάζουν στο τέλος τους, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις φέτος φαίνεται να μετρούν απώλειες, καθώς οι περισσότεροι κλάδοι κατέγραφαν μείωση πωλήσεων σε ποσοστά 18%-20% στο λιανικό εμπόριο. Οι ημέρες που ακολούθησαν, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, δεν στάθηκαν ικανές να αντιστρέψουν το κλίμα.

Ο παρατεταμένος καύσωνας στην αρχή των εκπτώσεων –τις δύο πρώτες εβδομάδες– υπήρξε καθοριστικός παράγοντας που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις, ενώ το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελεί τον δεύτερο και καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, οι γενναίες εκπτώσεις δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι καταναλωτές προτίμησαν να καλύψουν πάγιες ανάγκες και να εξασφαλίσουν χρήματα για ολιγοήμερες διακοπές.

Η αύξηση του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών τους τελευταίους μήνες «κλέβει» μερίδια από το λιανεμπόριο, καθώς οι καταναλωτές καλύπτουν άλλες, κυρίως ανελαστικές, δαπάνες αντί να αντικαταστήσουν ρούχα, παπούτσια ή άλλα είδη, σημειώνουν οι έμποροι. Προσθέτουν ότι και οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα φαίνεται να μη δαπανούν χρήματα για αγορές πέραν της διαμονής και της σίτισής τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνο Τσαγγάρη, η σεζόν δεν πήγε καλά. Όπως αναφέρει, ο Ιούλιος έκλεισε με -20% σε σχέση με πέρυσι. Ανάλογη είναι και η θέση του αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκου Κογιουμτσή, ο οποίος επισημαίνει ότι οι φετινές θερινές εκπτώσεις χαρακτηρίζονται από υποτονική κατανάλωση, παρά τις καλές τιμές και τη σχέση ποιότητας – τιμής. «Οι καταναλωτές πλέον ιεραρχούν τις δαπάνες τους, δίνοντας προτεραιότητα σε βασικές ανάγκες όπως το ενοίκιο, τα τρόφιμα και τα δάνεια, ενώ ακολουθούν οι σύντομες διακοπές 4-5 ημερών και κατόπιν οι αγορές», σημειώνει, προσθέτοντας ότι μέχρι και το τέλος των εκπτώσεων οι καταναλωτές μπορούν να βρουν εξαιρετικές ευκαιρίες.

Οι εκπτώσεις στα είδη ένδυσης και υπόδησης φτάνουν το 60%, στα είδη σπιτιού το 50%, στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά το 30%, ενώ στα εποχικά είδη κυμαίνονται στο 70%-80%.

Κι ενώ οι εκπτώσεις βαίνουν τυπικά προς το τέλος τους με τα ταμεία των εμπόρων άδεια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, σημειώνεται σημαντική επιδείνωση και στις προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που καταγράφει τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώνονται, με το 59% να αναμένει ελαφρά ή αισθητή χειροτέρευση, εκτίμηση που θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αγορές.

