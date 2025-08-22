Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ιδιαίτερο χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας λέει «καλημέρα» με τα τρία αγόρια. Το ένα εξ αυτών λέει: «Καλή Παραθκευή», και του λέει ο δεύτερος «πέστο σωστά, παλασκευή!», ενώ ο τρίτος συμπληρώνει: «Φαρασκευή, ρε».
Το σημερινό σκίτσο
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα Παρασκευή, 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Αγαθόνικος, Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή.Άγιος Αγαθόνικος
Ο Αγαθόνικος ζούσε τον 3ο αιώνα στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, όπου είχε μεταστρέψει στον χριστιανισμό πολλούς ειδωλολάτρες. Ανάμεσά τους, ο Ζωτικός, ο Ζήνων, ο Θεοπρέπιος, ο Ακίνδυνος, ο Σεβηριανός και ο Πρίγκηψ.
Με διαταγή του τοπικού ηγεμόνα, ο Αγαθόνικος και «οι συν αυτώ» συνελήφθησαν για την πίστη τους και αφού βασανίστηκαν, οδηγήθηκαν με συνοδεία στο Βυζάντιο, την κατοπινή Κωνσταντινούπολη.
Κατά τη διαδρομή, πολλοί από τους συντρόφους του Αγαθόνικου πέθαναν από τις κακουχίες, ενώ ο ίδιος αποκεφαλίστηκε με διαταγή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στη Σηλυβρία της Θράκης.
Η κάρα του Αγίου Αγαθόνικου βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου Καβάλας και τμήματα των λειψάνων του στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.
