Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης περί μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού
21 Αυγούστου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης περί μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού

Ο Αρκάς και σήμερα με ένα σκίτσο με ιδιαίτερο μήνυμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα μαζί με την καλημέρα του να σχολιάζει: «Δεν έχει ανέβει το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού σε σχέση με το παρελθόν. Απλώς σήμερα περισσότεροι αμόρφωτοθ έχουν βγάλει πανεπιστήμιο.»

Το σημερινό σκίτσο

Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας (Ιnternational Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2017 με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο, στις 21 Αυγούστου, τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο.

Στο ψήφισμα του διεθνούς οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο από την τρομοκρατία

Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χωρών, όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών – μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας έχει, επίσης, ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

πηγή: sansimera

Headlines:
Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών
Πόλεμος 21.08.25

Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
