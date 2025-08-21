Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης περί μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα μαζί με την καλημέρα του να σχολιάζει: «Δεν έχει ανέβει το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού σε σχέση με το παρελθόν. Απλώς σήμερα περισσότεροι αμόρφωτοθ έχουν βγάλει πανεπιστήμιο.»

Το σημερινό σκίτσο

Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας (Ιnternational Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2017 με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο, στις 21 Αυγούστου, τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο.

Στο ψήφισμα του διεθνούς οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο από την τρομοκρατία

Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χωρών, όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών – μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας έχει, επίσης, ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

πηγή: sansimera