Αρκάς: Η χιουμοριστική καλημέρα της Δευτέρας

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει δύο ηλικιωμένους που κάθονται σε ένα καναπέ και συνομιλούν.

Ο ηλικιωμένος άνδρας που φορά ακουστικό βαρηκοΐας απευθυνόμενος προς τη γυναίκα της λέει: «Ένα περίεργο πράγμα, όταν φοράω ακουστικό, έχω αέρια.»

Και εκείνη του απαντά: «Απλώς όταν φοράς τα ακούς».

Το σημερινό σκίτσο

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας. Η μνήμη του εορτάζεται μαζί με του δίδυμου αδελφού του Λαύρου στις 18 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Φλώρος και η Φλώρα.

Ο Φλώρος μαζί με τον δίδυμο αδελφό του Λαύρο κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και ασκούσαν το επάγγελμα του λιθοξόου στα Ουλπιανά της Δαρδανίας (σημερινό Λάπλιε Σέλο Κοσσυφοπεδίου).

Ο τοπικός ηγεμόνας Λουκίωνα, εκτιμώντας την τέχνης τους, τους έστειλε να δουλέψουν κοντά στον Λικίνιο, τον μετέπειτα αυτοκράτορα της Ρώμης και μεγάλο αντίπαλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Αυτός τους ανέθεσε να κατασκευάσουν έναν ειδωλολατρικό ναό.

Μόλις, όμως, ολοκλήρωσαν το έργο τους, μοίρασαν την αμοιβή τους στους φτωχούς και μετέτρεψαν τον ειδωλολατρικό ναό σε χριστιανικό.

Μόλις το έμαθε ο Λικίνιος εξοργίστηκε και τους υπέβαλε στο μαρτύριο του τροχού. Κατόπιν τους έστειλε πίσω στον Λουκίωνα, ο οποίος τους έκλεισε σ’ ένα βαθύ πηγάδι. Εκεί, τα δύο αδέλφια παρέδωσαν τον πνεύμα τους στον Κύριο.

Στη Μεσσηνία, υπάρχει χωριό με το όνομα Άγιος Φλώρος και ομώνυμος ναός.