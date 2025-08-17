Αρκάς: Η καλοκαιρινή καλημέρα της Κυριακής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη να βρίσκεται σε μια αμμουδερή παραλία και να λέει κοιτώντας το μαγιό του: «Ωραία η πλαδ, αλλά μπαίνει παντού άμμοθ και θε τθιμπάει».

Το σημερινό σκίτσο

Σαν σήμερα

Τραγούδι των Rolling Stones, που ξεχώρισε από το άλμπουμ τους Goat’s Head Soup (1973) και σηματοδότησε την εμπορική στροφή των «κακών παιδιών» του ροκ εντ ρολ.

Η μελαγχολική αυτή μπαλάντα για έναν έρωτα που έσβησε, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συνθετικής δυάδας των Τζάγκερ / Ρίτσαρντς, με διαχρονικό χαρακτήρα.

Το Angie ηχογραφήθηκε το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 1972, σε μουσική του Κιθ Ρίτσαρντς και στίχους του Μικ Τζάγκερ.

Κυκλοφόρησε ως σινγκλ στις 17 Αυγούστου 1973 και ανέβηκε στο Νο1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών στις 20 Οκτωβρίου 1973, ενώ η πορεία του στο βρετανικό χιτ-παρέιντ σταμάτησε μέχρι το Νο5.

Αλλά για ποια Άντζι τραγουδάει ο Μικ Τζάγκερ;

Οι ερμηνείες που κυκλοφορούν είναι πολλές.

Μπορεί να είναι η Άντζελα, η τότε γυναίκα του κολλητού του Ντέιβιντ Μπόουι, με την οποία διατηρούσε σχέση ή μήπως το τραγούδι αναφέρεται στη διάλυση του δεσμού του με τη Μαριάν Φέιθφουλ, που συνέβη με επεισοδιακό τρόπο το 1969.

Η Άντζι θα μπορούσε να είναι η αιώνια φιλενάδα του Κιθ Ρίτσαρντς, η Ανίτα Πάλενμπεργκ ή ο καρπός του έρωτά τους, η μικρούλα Άντζελα, που είναι και η πιο πειστική εκδοχή.

Όποια εκδοχή κι αν υιοθετήσει κανείς, το Angie δεν παύει να είναι όλα αυτά τα χρόνια ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια σε όλο τον κόσμο και αναπόσπαστο μέρος του ρεπερτορίου του συγκροτήματος. «Ζωντανές» ηχογραφήσεις του τραγουδιού περιέχονται στα άλμπουμ Stripped (1995) και Live Licks (2004).

πηγή: sansimera.gr