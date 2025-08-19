Αρκάς: Μια καλημέρα «αγάπης-μίσους» για την Τρίτη

Στην πόλη και στον ρεαλισμό της καθημερινότητας μας επιστρέφει ο Αρκάς με τη σημερινή του καλημέρα. Ο αγαπημένος σκιτσογράφος μας δείχνει τον κύριο Ναπολέοντα να κάθεται στον καναπέ του και να έχει την… μάλλον αγαπημένη συζήτησή του με τη σύζυγό του.

Αυτή που δείχνει τη σχέση αγάπης – μίσους ανάμεσα στο ηλικιωμένο ζευγάρι.

«Λοιπόν, θα σε χωρίσω και θα βρω μια νέα γυναίκα, που θα με παντρευτεί για να της αφήσω τη συνταξή μου» της λέει, για να δεχθεί την ειρωνική απάντηση της συζύγου του:

«Αν δεν δεχτεί, πες της ότι θα της αφήσω και τη δική μου».

Το σημερινό σκίτσο

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου

Για τον μήνα Σεπτέμβριο οι πληρωμές των συντάξεων έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Αυγούστου και την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο.

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.