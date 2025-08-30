Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου και το autocorrect
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με πολύ χιούμορ.
- Η Κάγια Κάλλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ - «Όχι» από Γερμανία
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του συνοδεύει την καλημέρα του με ένα αστείο προβληματισμό, που έχει ένας άνδρας.
Αυτός λοιπόν κρατώντας το κινητό του και προσπαθώντας να στείλει ένα μήνυμα λέει: «Δεν μπορείς να ευχαριστηθείς καβγά με το κωλό autocorrect». Παράλληλα, βλέπουμε τι γράφει: «Είσαι μεγάλος μαλακός. Αν σε πιάσω θα σε γεμίσω. Θα μου κλήσεις τα ορχιδέα».
Και όπως κάθε μέρα το σκίτσο συνοδεύουν πολλά σχόλια, από τους αναγνώστες.
Το σημερινό σκίτσο
Τι είναι το autocorrect
Το autocorrect, ή αυτόματη διόρθωση, είναι μια λειτουργία σε εφαρμογές κειμένου (όπως επεξεργαστές κειμένου, smartphones, tablets) που εντοπίζει ορθογραφικά λάθη και άλλες λέξεις ή χαρακτήρες και τους αντικαθιστά αυτόματα με τις σωστές ή τις πιο πιθανές εναλλακτικές, ώστε να εξοικονομήσει χρόνο στον χρήστη και να βελτιώσει την ταχύτητα και την ακρίβεια της πληκτρολόγησης
