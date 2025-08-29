Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο ασχολείται με το θέμα: «για να πετύχεις στην πολιτική…». Ανάμεσα στα σχόλια που συνοδεύουν τα σκίτσα είναι και «κάνε λίγα, πες πολλά υποσχέσουν τα πάντα».
Το σημερινό σκίτσο του Αρκά
