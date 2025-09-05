Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής με Κώστα Καρυωτάκη
Ο Αρκάς πάντα με το δικό του χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του επιλέγει ένα στίχο του Κώστα Καρυωράκη να στείλει την καλημέρα της Παρασκευής.
«Μες αφο το βάθος των καλών καίρων οι αγάφες μας φίκρα μας χαιρετάνε», Κώστας Καρυωτάκης.
Νοσταλγία
Μεσ’ από το βάθος των καλών καιρών
οι αγάπες μας πικρά μας χαιρετάνε.
Δεν αγαπάς και δε θυμάσαι, λες.
κι αν φούσκωσαν τα στήθη κι αν δακρύζεις
που δεν μπορείς να κλάψεις όπως πρώτα,
δεν αγαπάς και δεν θυμάσαι, ας κλαις.
Ξάφνου θα ιδείς δυο μάτια γαλανά
— πόσος καιρός! — τα χάιδεψες μια νύχτα·
και σα ν’ ακούς εντός σου να σαλεύει
μια συφορά παλιά και να ξυπνά.
Θα στήσουνε μακάβριο το χορό
οι θύμησες στα περασμένα γύρω·
και θ’ ανθίσει στο βλέφαρο σαν τότε
και θα πέσει το δάκρυ σου πικρό.
Τα μάτια που κρεμούν — ήλιοι χλωμοί —
το φως στο χιόνι της καρδιά και λιώνει,
οι αγάπες που σαλεύουν πεθαμένες
οι πρώτοι ξανά που άναψαν καημοί…
Κώστας Καρυωτάκης
