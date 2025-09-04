Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης περί απιστίας
Ο Αρκάς στέλνει με χιούμορ τη σημερινή καλημέρα του.
Ο Αρκάς σήμερα μας δείχνει ένα μολύβι και μια ξύστρα, όπου το μολύβι της λέει: «Άτιμη με απατάς». Το σκίτσο συνοδεύουν πολλά σχόλια.
Το σημερινό σκίτσο
- H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
- Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
- Απίστευτο: Ποδοσφαιριστής χαστούκισε γυναίκα διαιτητή στην Κολομβία (vid)
- 89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
- «Μετά τα 70 το σύστημα έχει θέμα»: Ο βασιλιάς Κάρολος σπάει τη σιωπή του – Ο καρκίνος και τα γηρατειά
- Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις