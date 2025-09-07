Αρκάς: Καλημέρα στα social media

Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο και σήμερα.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε έναν άνδρα να στέκεται με το κινητό του στο χέρι, ενώ το κοιτά.

«Φίλε, έχω μετακόμιση, μπορείς να βάλεις ένα χεράκι;», διαβάζει σε εισερχόμενο μήνυμα στην συσκευή.

Ο άνδρας, στο εν λόγω μήνυμα, αντί να απαντήσει με ένα «ναι» ή ένα «όχι», προτίμησε να απαντήσει με έναν πιο… κυριολεκτικό τρόπο: βάζοντας ένα «χεράκι», μεν, thumbnail emoji, δε.

«Βάζω ένα χεράκι»

Η φράση «βάζω ένα χεράκι» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει την παροχή βοήθειας ή συμβολής σε μια εργασία, συνήθως μικρής κλίμακας αλλά ουσιαστικής. Αντί να περιγράφει κυριολεκτικά τη χρήση του χεριού, μετατρέπει το «χεράκι» σε σύμβολο στήριξης και συνεργασίας. Στην καθημερινή γλώσσα, εκφράζει πρόθεση να συμμετάσχει κανείς, να συνεισφέρει χρόνο, κόπο ή ικανότητες ώστε να ολοκληρωθεί κάτι πιο εύκολα. Συχνά αποπνέει αίσθηση φιλικότητας και απλότητας: δεν πρόκειται για μεγάλη θυσία, αλλά για μια χειρονομία αλληλεγγύης που ενισχύει το πνεύμα συλλογικότητας και κοινής προσπάθειας.

Το thumbnail emoji

Το thumbnail emoji δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο emoji, αλλά ένας όρος που συχνά χρησιμοποιείται με δύο έννοιες: