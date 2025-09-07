Αρκάς: Καλημέρα στα social media
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.
Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο και σήμερα.
Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε έναν άνδρα να στέκεται με το κινητό του στο χέρι, ενώ το κοιτά.
«Φίλε, έχω μετακόμιση, μπορείς να βάλεις ένα χεράκι;», διαβάζει σε εισερχόμενο μήνυμα στην συσκευή.
Ο άνδρας, στο εν λόγω μήνυμα, αντί να απαντήσει με ένα «ναι» ή ένα «όχι», προτίμησε να απαντήσει με έναν πιο… κυριολεκτικό τρόπο: βάζοντας ένα «χεράκι», μεν, thumbnail emoji, δε.
«Βάζω ένα χεράκι»
Η φράση «βάζω ένα χεράκι» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει την παροχή βοήθειας ή συμβολής σε μια εργασία, συνήθως μικρής κλίμακας αλλά ουσιαστικής. Αντί να περιγράφει κυριολεκτικά τη χρήση του χεριού, μετατρέπει το «χεράκι» σε σύμβολο στήριξης και συνεργασίας. Στην καθημερινή γλώσσα, εκφράζει πρόθεση να συμμετάσχει κανείς, να συνεισφέρει χρόνο, κόπο ή ικανότητες ώστε να ολοκληρωθεί κάτι πιο εύκολα. Συχνά αποπνέει αίσθηση φιλικότητας και απλότητας: δεν πρόκειται για μεγάλη θυσία, αλλά για μια χειρονομία αλληλεγγύης που ενισχύει το πνεύμα συλλογικότητας και κοινής προσπάθειας.
Το thumbnail emoji
Το thumbnail emoji δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο emoji, αλλά ένας όρος που συχνά χρησιμοποιείται με δύο έννοιες:
- Thumbnail σημαίνει μικρογραφία εικόνας – δηλαδή η προεπισκόπηση που βλέπουμε σε μικρό μέγεθος, π.χ. στο YouTube ή σε μια συλλογή φωτογραφιών. Όταν λένε thumbnail emoji, μπορεί να εννοούν ένα emoji που εμφανίζεται σε ρόλο μικρογραφίας, ως «εικονίδιο-δείγμα».
- Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να αναφέρεται στο emoji του αντίχειρα να δείχνει πάνω ή κάτω, αφού η λέξη thumbnail σημαίνει κυριολεκτικά «νύχι του αντίχειρα». Έτσι, υπάρχει ένας παιγνιώδης συνειρμός με τα «thumbs up / down» emojis.
