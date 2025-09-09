Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με μια διαπίστωση.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα, ο οποίος κάνει το εξής σχόλιο:
«Κάθε φορά που σκέπτεστε: καλά, πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα, αναλαμβάνει κάποιος να σας δείξει>»
Το σημερινό σκίτσο
