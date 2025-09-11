Αρκάς: Ευχές για την καλή σχολική χρονιά
Ο αρκάς στο κλίμα της ημέρας.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Σεπτέμβριο που κρατά τα βιβλία, φορά τη σχολική τσάντα και εοιμάζεται για τη νέα σχολίκή χρονιά, μπροστά από ένα χρωματιστό σχολείο.
Το σημερινό σκίτσο
Αργίες σχολικού έτους 2025-2026
Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι:
11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια
