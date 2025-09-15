Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Ο Αρκάς μας εύχεται καλή εβδομάδα με το δίκο του ξεχωριστό τρόπο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον Θανασάκη, ο οποίος λέει: «Ήρθε φάλι η Δευτέρα, φες μια ακόμα καλημέρα, φλύσου, ντύσου και ξεκίνα της βδομάδας τη ρουτίνα».
Το σκίτσο της Δευτέρας
