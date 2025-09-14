Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τρία παιδιά να συνομιλούν.

«Σήμελα γιολτάζουν οι σταύλοι!», λέει το πρώτο.

«Θιγά μη γιορτάδουν και τα άλογα!», τον κοροϊδεύει το δεύτερο. «Θιγά μη γιορτάδουν και τα άλογα!… Οι Θταύροι και οι Θταυρούλες γιορτάδουν!»

«Χρόνια σας φολλά!», λέει με περίσσεια χαρά το τρίτο.

Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Στις 14 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει με λαμπρότητα την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, με τους πιστούς να συρρέουν από το πρωί στους ναούς και να παίρνουν κλαδιά βασιλικού. Η γιορτή συνδέεται με το έτος 326, όταν η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αγία Ελένη, ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους για να εντοπίσει τα σημεία της ζωής και του Πάθους του Χριστού.

Στον Γολγοθά, όπου τότε υπήρχε ναός της Αφροδίτης χτισμένος από τον αυτοκράτορα Αδριανό, ξεκίνησε ανασκαφές και με τη βοήθεια ενός φυτού βασιλικού βρήκε τρεις σταυρούς. Ο αληθινός Σταυρός του Χριστού αναγνωρίστηκε μέσα από θαύμα, όταν η επαφή του με μια νεκρή γυναίκα την ανέστησε. Στο σημείο εκείνο η Αγία Ελένη έκτισε τον Ναό της Αναστάσεως, όπου τοποθετήθηκε ο Τίμιος Σταυρός από τον Πατριάρχη Μακάριο στις 14 Σεπτεμβρίου 335.

Αιώνες αργότερα, το 614, οι Πέρσες κατέλαβαν την Παλαιστίνη και άρπαξαν τον Σταυρό, τον οποίο επέστρεψε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629. Από τότε η γιορτή καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες της Χριστιανοσύνης, με το απολυτίκιο «Σώσον Κύριε τον λαόν σου» να ψάλλεται σε όλες τις εκκλησίες και τον βασιλικό να μοιράζεται στους πιστούς, καθώς το αρωματικό φυτό συνδέθηκε με την ανακάλυψη του Σταυρού. Την ημέρα αυτή η Εκκλησία ορίζει νηστεία.