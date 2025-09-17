Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης αφιερωμένη στο δύσκολο ξύπνημα

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει το κορίτσι που αντιπροσωπεύει την Τετάρτη να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεββάτι της.

Και ενώ το ξυπνητήρι χτυπάει λέει: «Πρέπει να σηκωθώ, πριν το καταλάβει το σώμα μου και αντιδράσει».

Το σημερινό σκίτσο