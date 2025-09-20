Αρκάς: Η σαββατιάτικη καλημέρα με ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις
Ο Αρκάς συνδυάζει την καλημέρα του με ένα ερώτημα - απορία.
- Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
- Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ – Τι δείχνουν οι αγορές
- Νέο αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά - Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ
- «Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα να αναρωτιέται: «Στην ερώτηση: πιστεύετε στην εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων; το 60% απάντησε: «όχι, ενώ το 80%, απάντησε: «ναι»!
Το σημερίνο σκίτσο
- Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
- Ο Μουζακίτης προηγείται στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών (pic)
- «Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
- Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
- Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
- Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν έχω να πω κάτι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις