Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
21 Σεπτεμβρίου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει για άλλη μια μέρα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα κορίτσι και ένα αγόρι να συνομιλούν.

«Αυτός ο χοντρός συμμαθητής μου, που σου έλεγα, κάθε πρωί μου αρπάζει το σάντουιτς και με φωνάζει Αποστολία!», λέει το αγόρι στο κορίτσι. Τότε, το κορίτσι, φανερά εκνευρισμένο του απαντά: «Πρώτον: Γιατί αποκαλείς ένα άτομο ‘χοντρό’, ρε ρατσιστή;… Δεύτερον σου παίρνει το σάντουιτς γιατί αυτός έχει μεγαλύτερες διατροφικές ανάγκες από εσένα, ρε ανάλγητε εγωιστή!… Και τρίτον: Τι κακό έχει το ‘Αποστολία’, ρε ομοφοβικό σκουπίδι;»

«Δηλαδή, αυτό δεν είναι μπούλινγκ;», λέει το αγόρι.

«Φυσικά και είναι και απορώ γιατί δεν σ’ έχουν αποβάλει ακόμα από το σχολείο!», λέει το κορίτσι.

Τελικά, ποιο από τα δύο παιδιά κάνει bullying;

Ο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός και ως bullying, αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει παιδιά και εφήβους σε όλο τον κόσμο. Εκδηλώνεται με λεκτική, σωματική ή ψυχολογική βία, όπως προσβολές, απειλές, σπρωξίματα ή αποκλεισμό από την ομάδα. Οι συνέπειές του μπορεί να είναι καταστροφικές, καθώς θίγουν την αυτοεκτίμηση, προκαλούν άγχος, φόβο και ακόμη και απομόνωση στα θύματα. Η αντιμετώπισή του απαιτεί συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, ώστε να καλλιεργηθεί κλίμα σεβασμού, αλληλεγγύης και ασφάλειας σε κάθε σχολικό περιβάλλον.

Είναι λάθος να λέμε ότι κάποιος «κάνει bullying» όταν κατηγορεί έναν άλλον για ρατσισμό, γιατί το bullying και η αντιρατσιστική κριτική είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το bullying σημαίνει συστηματική βία, εκφοβισμό ή ταπείνωση με στόχο να πληγωθεί ή να περιθωριοποιηθεί κάποιος. Αντίθετα, η επισήμανση μιας ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν στοχεύει στο να εκφοβίσει, αλλά να αναδείξει μια άδικη ή προσβλητική στάση που θίγει ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Το να ταυτίζουμε την αντιρατσιστική κριτική με το bullying, συγχέει τις έννοιες, αθωώνει τον ρατσισμό και αποδυναμώνει την προσπάθεια για μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Πετρέλαιο
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
