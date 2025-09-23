Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης με μια παραμυθένια απορία
Ο Αρκάς στέλνει σήμερα μια διαφορετική καλημέρα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα προβληματισμένο, καθήμενο πρίγκιπα να σκέφτεται: «Παρά τη μεταμόρφωση του, ο μαγεμένος πρίγκιπας εεξακολουθούσε να νιώθει μια ακατανίκητη έλξη για τον βάλτο.»
Το σημερινό σκίτσο
- Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
- Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
- Βοιωτία: «Ντρέπεται» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης που έθαψε την μητέρα της και έπαιρνε τη σύνταξή της
- Ο Μπόρζες αποθέωσε τον Ιωαννίδη: «Είναι σπουδαίος επιθετικός και θα γίνει ακόμα καλύτερος»
- Χανιά: Φωτιά σε σπίτι – Νεκρή 74χρονη
- «Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις