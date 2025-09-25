Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης για τις εργασιακές σχέσεις
Ο Αρκάς έρχεται σήμερα με ένα ξεχωριστό σχόλιο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο κάνει το εξής σχόλιο: «Ο χρήσιμος ηλίθιος πιστεύει ότι υπηρετεί ιδανικά, ενώ είναι δωρεάν εργατικό δυναμικό του αφεντικού που δεν ξέρει ότι έχει.»
Το σημερινό σκίτσο
