Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης για τις εργασιακές σχέσεις
Social 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:44

Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης για τις εργασιακές σχέσεις

Ο Αρκάς έρχεται σήμερα με ένα ξεχωριστό σχόλιο.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο κάνει το εξής σχόλιο: «Ο χρήσιμος ηλίθιος πιστεύει ότι υπηρετεί ιδανικά, ενώ είναι δωρεάν εργατικό δυναμικό του αφεντικού που δεν ξέρει ότι έχει.»

Το σημερινό σκίτσο

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στα απομνήμονευματά του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
Δεν έχει τέλος 24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
